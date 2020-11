José, el artista de la lámina en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La pandemia del Covid-19 dejó sin empleo a José Valdez. Después de haber dedicado 28 años de su vida a trabajar en un taller de artesanías en lámina, de la noche a la mañana se quedó sin nada. Su giro dependía totalmente de la compra que el turismo realizaba, pero sin visitantes en el puerto durante el periodo de cuarentena, ¿a quién vendería su arte?

Pasó algún tiempo sin ocuparse, no sabía y no había por dónde empezar, en ningún lugar estaban contratando, al contrario, eran cada vez más las personas que se quedaban sin empleo al haber recorte de personal en las empresas y negocios. José enfermó de la preocupación, al no saber cómo hacerle para sacar adelante a su familia, entonces se vio obligado a emprender su propio taller en medio de la pandemia.

El conocimiento y la habilidad ya los tenía, la cochera de su casa se convirtió en su nuevo taller y con esfuerzos y sacrificios pudo hacerse de la herramienta y maquinaria indispensables. Puso manos a la obra, aprendió este oficio desde que era muy joven, cuando de El Rosario, Sinaloa, emigró al puerto en busca de mejores oportunidades y hasta la fecha la artesanía sobre lámina ha sido el sustento de su familia.

“A los 17 años empecé en un taller que estaba en la Zona Dorada, después me cambié a otro taller y así anduve en varios lados, hasta que me quedé con un solo patrón. Ahora con la pandemia me tuve que independizar, porque me quedé sin trabajo, prácticamente tuve que salir adelante por mi familia”, recuerda José.

Menciona que rápido aprendió a trabajar con el material, desde que era un niño le gustaba mucho dibujar, por lo que al saber que en este trabajo pondría en práctica esta habilidad se le hizo muy interesante. Donde no tenía mucho conocimiento era en el área de pintura, en aquel entonces se utilizaba la de aerosol y con el tiempo la técnica fue cambiando.





José realiza verdaderas “obras de arte” en lámina. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

“Para realizar una figura se empieza desde la plantilla, la pongo en la lámina y la marco con un plumón, después la corto con una máquina tipo laser, le doy forma a golpe, y si es de más de una pieza, las pego con una máquina tipo soldadora, las empiezo a pintar y por último les doy el acabado con brillo directo con barniz”, explicó.

La mayoría de los diseños son elaborados por él mismo, nunca estudió dibujo, su talento es nato y cuando quiere realizar algo se esmera tanto hasta que lo logra; es un oficio que requiere de mucha paciencia, concentración e imaginación, un error, una distracción, podría costar la pieza entera y tendría que empezar de nuevo, casi desde cero.





Yo todo lo aprendí viendo y lo que trato siempre es de mejorar, que las figuras se vean lo más reales posibles José





Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

En la pared de su cochera ha colgado decenas de figuras, de diferentes tamaños y colores, predominan los animales marinos; dice que el pez vela, el marlin, el dorado, el pargo, los camarones, las tortugas y los pulpos son las especies más solicitadas por sus clientes. A lo largo de estas casi tres décadas ha realizado miles de piezas. No lleva una cuenta.

Las figuras más grandes que ha realizado son dos caballos de 1.80 metros de altura, un par de arboles de mango de 1.20 metros por 90 centímetros y unos veleros de un metro por 80 centímetros.

Trabajar con este material es un tanto peligroso, además de lo laborioso que puede llegar a resultar, suele ser muy filoso. Afortunadamente, a pesar de que se ha cortado en varias ocasiones, nunca le ha tocado sufrir ninguna herida de gravedad.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Las técnicas para trabajar la lamina han ido cambiando con el paso de los años, en sus inicios, José recuerda que todo era cortado con una tijera para hojalatero y la pintura se aplicaba directo de las latas de aerosol; ahora usa una maquina tipo laser para dar mejor precisión y rapidez en los cortes y el color es aplicado a presión de aire con pistola, es otro tipo de tinta y otro acabado en las artesanías.

Uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado es al poco valor que la gente de al oficio de las artesanías. Sin saber lo mucho que cuesta hacer una pieza a mano, hay clientes que no quieren pagar lo que vale su trabajo o han querido imponer un precio.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Explica que en el puerto este tipo de trabajo no es muy costoso, depende mucho del cliente y la mayoría de las veces quien más aprecia su arte es el turismo extranjero.

Su familia se ha involucrado en el taller desde que José se independizó; sus hijos mayores se han interesado por aprender el oficio y su esposa se encarga de la publicidad en las redes sociales.

A OTROS LUGARES

El sello de “Art Valdez”, como promociona su marca, apenas se da a conocer como tal y busca expandirse en el mercado regional y más allá de las fronteras nacionales. Sonora, Tijuana y Los Cabos, son algunos de los lugares a donde ha llegado el arte de José.

















