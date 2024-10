Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", ya no está bajo custodia de las autoridades de EE. UU.

Culiacán, Sin.- A través del portal de la Agencia Federal de Prisiones, Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, ya no está bajo custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP). Aunque esto no significa que haya sido liberado por completo, su actual paradero es incierto, y no se ha informado en qué sistema penal ha sido transferido.

Su hermano, Ovidio Guzmán López, también conocido como “El Ratón”, sigue siendo una incógnita para las autoridades, de acuerdo con registros del mismo sistema carcelario.

El 3 de septiembre, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, conocidos como Los Chapitos, no serían liberados. “De Los Chapitos, siguen en la cárcel, siguen detenidos, punto, no van a salir”, declaró en una conferencia de prensa.

Presunto avión privado donde fueron llevados a Estados Unidos, Ismael "el Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López. Foto: Cortesía / EFE

FGR desconoce ubicación de Ovidio Guzmán

El 29 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) de México informó que Ovidio Guzmán fue liberado de una prisión de alta seguridad en Estados Unidos el 23 de julio de 2024, dos días antes de que Joaquín Guzmán López y el capo Ismael "El Mayo" Zambada fueran detenidos en El Paso, Texas.

La FGR emitió un comunicado en el que se detalla que en la investigación del caso "Ismael N-Joaquín N", se tiene información probatoria sobre una secuencia cronológica que comienza con la excarcelación de Ovidio Guzmán.

“En la investigación del caso, la FGR ha obtenido datos probatorios de una secuencia cronológica, la cual se inicia con la excarcelación de Ovidio ‘G’, de una prisión de alta seguridad del sistema carcelario estadounidense, en fecha 23 de julio de 2024 (dos días antes del presunto secuestro de Ismael ‘N’); desconociéndose, hasta el momento, cuál es el estatus actual de dicha persona y su ubicación dentro del territorio norteamericano”, señaló la FGR.

A 5 años del primer Culiacanazo

Este 17 de octubre marca el quinto aniversario del fallido operativo del gobierno para captura a Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo", que fue detenido brevemente. Sin embargo, por orden del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, fue liberado.

Desde entonces, Culiacán y otras zonas de Sinaloa enfrentan el temor de un perpetuo de los "Culiacanazos".