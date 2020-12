Javier Lizarraga "se apunta" por la presidencia de Mazatlán

Escuinapa, Sin.- El actual secretario de economía en el Estado, Javier Lizárraga Mercado, prácticamente se "apuntó" para buscar la presidencia de Mazatlán en las elecciones del próximo año.

Al ser cuestionada sobre sus aspiraciones políticas, el funcionario estatal, fue claro al decir que el no se descartaba para buscar la alcaldía del puerto. "Yo no me descarto" fue la expresión de Lizárraga Mercado.

Asimismo, externó que a pesar de tener las aspiraciones, actualmente se mantiene enfocado en el trabajo al frente de la secretaría. "Ahorita sigo en lo mío, esta es la función que me pidió el Gobernador (Quirino Ordaz Coppel) a la cual vine a colaborarle".

Al concluir, expresó que solo esperará los tiempos indicados y será en ese momento cuando se decida si participa o no en el proceso electoral.

















