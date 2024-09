Itzel Cházaro denuncia violencia política de integrantes y presidenta del PAN

Itzel Cházaro, consejera del PAN y suplente de la diputada Giovanna Morachis, denunció que es víctima de violencia política de género por parte de la presidenta del Partido Acción Nacional, Roxana Rubio Valdez, e integrantes del partido.

La afectada mencionó que la denuncia está estancada desde julio de 2023, fecha en que se presentó la acusación y a la fecha no ha tenido avances.

Por su parte el abogado de Itzel, Marcos Arroyo, dio a conocer que a más de un año el procedimiento sigue en curso, pues cada vez que se ha interpuesto un recurso, nunca se ha dictado una sentencia dentro de los tiempos establecidos, lo que representa una señal de protección en los órganos de justicia hacia la dirigente del PAN.

“El día de ayer se presentó el último recurso ante la Sala Regional de Guadalajara, esto con la finalidad de revertir la sentencia a todas luces ilegal y violatoria de derecho que dictó el Tribunal Estatal”, señaló.

En ese sentido, Cházaro compartió que se le ha afectado a través de denostaciones realizadas mediante los canales de comunicación internos del partido, en donde se ha puesto en duda su capacidad para realizar su trabajo.

“Desde el momento en que yo expresé mi interés en encabezar algo se me empezó a relegar en el trabajo, siendo ella mi jefa, se me despidió del trabajo en el momento en que no hice, en un órgano independiente lo que ella quiso, se han expresado muy mal de mí en los chats levantándome falsos”, manifestó.

Destacó que la falta de impartición de justicia ha generado que otras mujeres que también han sido víctimas de violencia se abstengan de presentar denuncias.