Invitan a participar en la consulta popular nacional para enjuiciar a ex presidentes

Mazatlán, Sin.- Ariadna Baena e Isaí Nava, representantes del Comité promotor de la propuesta ciudadana "juicio a ex presidentes" estuvieron este miércoles en Mazatlán ante los medios de comunicación invitando a la ciudadanía a salir a votar el próximo 1 de agosto.

Junto a Omar García sobreviviente de Ayotzinapa, Ariadna Baena, víctima del desplazamiento forzado por la violencia del narcotráfico en Guerrero, con el apoyo de otros compañeros, articularon un trabajo para realizar una primera solicitud de aviso de intencional ante el Senado de la República para solicitar la primera consulta popular nacional desde la vía legal para enjuiciar a los actores políticos del pasado.

Años atrás ya se había realizado el esfuerzo de realizar consultas populares con la misma temática, pero fue difícil lograr que el resultado fuera vinculante o que cumpliera toda la normatividad que conlleva.

El año pasado, del 1 al 15 de septiembre, recolectaron firmas a nivel nacional para lograr el juicio a ex presidentes. El INE dictaminó que tenían que ser mínimo el dos por ciento del padrón nominal, logrando recabar 2.1 millones de firmas necesarias para impulsar la consulta popular del próximo 01 de agosto.

La Suprema Corte de Justicia, el 1 de octubre sesiona y dictamina que la consulta popular se lleve a cabo en un rango constitucional, sustentado legalmente en Artículo 35 Constitucional, del cual se deriva la Ley Federal de Consulta Popular.

Lo que se logró con la recolección de firmas en septiembre de apenas el primer paso, pero permitió que el primero de agosto se vaya a realizar la consulta popular en México.

Baena expresó que ahora no solo se pide el juicio contra los ex presidentes, sino a los actores políticos del pasado, llevar a cabo las acciones legales de los que estuvieron detrás de los presidentes, desde quienes ocuparon un puesto en el poder legislativo hasta gobernadores o presidentes municipales.

"La exigencia de justicia no es un tema de venganza no es un tema discrecional donde vamos a elegir tu si y tú no es un tema donde vamos a hacer ejercicios de memoria historia donde vamos a nombrar a quiénes nos han despojado de nuestro derecho de vivir en paz con dignidad en nuestro territorio (...) y al hacerlo estamos haciendo también un ejercicio de nuestro derecho a acceder a la verdad", expresó.

Isaí Nava, promotor en los estados del noroeste del país, resaltó que la consulta popular ha tenido diferentes trabas y candados por parte del INE que hacen sea complicado que el pueblo sea capaz de tomar decisiones directamente sin la necesidad de los representantes populares.

Para que el resultado de la consulta sea vinculante tiene que haber la participación de 38 millones de ciudadanos, ya sea por el sí o por el no, pero que participen.

"No es fácil movilizar a tanta gente. La consulta tiene varios candados y este es uno de ellos, no debería ser posible que le pidan a la ciudadanía de a pie que movilice a 37 millones de almas cuando para elegir a autoridades no se requiere ese nivel de participación para que sean válidas las elecciones", resaltó.

Ambos promotores señalaron que el INE desde el inicio manifestó que no tenía presupuesto suficiente y que solo iban a instalar 91 mil mesas receptoras, presentó una controversia constitucional y la Suprema Corte le dijo que con el presupuesto que tenía lo hiciera.

A "regañadientes" el INE comenzó a organizar la consulta popular y decidió que serían solamente 51 mil mesas receptoras. Aún no se sabe dónde se instalarán las casillas se espera que en el mes de julio se publique el encarte, lo que sí se sabe es que se requieren al menos dos mil electores por sección para que sea instalada una de ellas.

En México actualmente no hay mecanismos para emprender estás acciones de enjuiciamiento, pero de acuerdo al resultado de la consulta se tendrán que crear estos mecanismos desde el poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, así como también se impulsará la reforma a la Ley Federal de Consulta Popular.

Los promotores recorrerán varios estados de la República difundiendo la información pues indican que ni el INE ni los grandes medios nacionales han hecho réplica de la próxima consulta popular.

La pregunta en la boleta será la siguiente, al pie de la misma habrá dos opciones: un SI o un NO

¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?









