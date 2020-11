Invita SSPyTM a tomar precauciones en compras del Buen Fin

Mazatlán, Sin. - Pagar con tarjeta bancaria cuando sea posible, evitar llevar grandes cantidades de dinero, cerrar bien el vehículo sin nada de valor a la vista y respetar los protocolos sanitarios de la nueva normalidad, son algunas de las recomendaciones que el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, hace a la ciudadanía que realizará sus compras durante la campaña de descuentos del Buen Fin.

El jefe policíaco destacó que, sin descuidar las colonias y fraccionamientos de la ciudad, permanece la vigilancia en zonas y plazas comerciales con 120 elementos, además de la unidad de maniobra que tiene a su cargo la vigilancia en el resto de la ciudad.

“Tenemos operativos de vigilancia de Buen Fin para que todo el comerciante se sienta seguro, sin descuidar las colonias y los fraccionamientos de la ciudad. Se está trabajando con 120 elementos y tenemos una unidad completa en resguardo de la ciudad. Nos está apoyando la Guardia Nacional, Tránsito Municipal, Grupo Canino que anda por el centro. También tenemos el apoyo de los grupos especiales que andan en las orillas de la ciudad, no descuidamos nada”, destacó.

Juan Ramón Alfaro Gaxiola hizo algunas recomendaciones a la ciudadanía que va a realizar compras en estos días.

“Al momento que vayan en su vehículo que lo estacionen bien, cerrado, que no dejen cosas de valor al interior; que no manejen grandes cantidades de dinero; que no cuenten dinero delante de personas ajenas a la familia. Si hay alguna persona que quiera sacar alguna cantidad de algún banco, que nos marque y vamos a acudir hasta donde esté para brindarle todo el apoyo que necesite. Esperamos que salga todo bien, que el ciudadano haga bien sus compras, tranquilo y se sienta seguro”.





Foto: Cortesía │SSPyTM

El encargado de despacho de la SSPyTM recordó que, para solicitar apoyo de la corporación preventiva, la ciudadanía puede llamar al 6699868126, a través de la Mazatlán APP y el botón de alerta, así como también al 911.

















