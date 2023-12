Invita Asilo La Inmaculada a su bazar de ropa y artículos de segunda para recaudar fondos

Mazatlán, Sin. -Con el objetivo de solventar los gastos de operación, insumos y salarios, el Asilo de Ancianos La Inmaculada creó un bazar de ropa y artículos de segunda mano.

Sor Inés Quintana, directora del lugar, mencionó que el precio de la ropa es muy accesible y no se compara con la calidad de las prendas, ya que también hay algunas que son nuevas.

"Tenemos ahorita el problema de que se vienen los aguinaldos, los sueldos y no contamos con los recursos para hacerle frente a ese nuevo problema que se nos avecina, estamos trabajando con este bazar, es ropa muy buena, un precio que es accesible, que no tiene nada que ver con la calidad de la ropa porque es una ropa de muy buena calidad, muy limpia algunas están nuevas", mencionó.

El bazar está abierto todos los días, excepto los domingos, en un horario de once de la mañana a cinco de la tarde en las instalaciones del asilo, ubicado a un costado de la plazuela Zaragoza.

En el bazar hay ropa nueva y seminueva a precios accesibles. Foto: Cortesía | Asilo la Inmaculada

Donativos

Sor Inés comentó que también se reciben donativos de alimentos y medicamentos y productos de higiene personal; actualmente hay 28 abuelitos en el asilo y una larga lista de espera.

"Hay quien tiene familia, pero no se hace cargo de ellos o no quieren estar con su familia o son gente de calle o son gente que no son de aquí, tenemos una gran variedad de personas que tenemos que recibir porque lo necesitan, sobre todo cuando están ancianos y enfermos, hay hogares que no tienen espacio para ellos ni físico ni sentimental", comentó.

Leche, pasta, frijol, arroz; pañales de adulto, rastrillos desodorantes para hombre y mujer, perfume para hombre y mujer, gel para el cabello y shampoo; detergente, vinagre, clorox mascota, guantes y gasas estériles, micropore.

Medicamentos: betahistina, diosmina, hesperidina, memantina, omeprazol dexivant.