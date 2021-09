Invierte Ayuntamiento 650 mil pesos en enseres domésticos

Mazatlán, Sin.- Hasta el momento, el Ayuntamiento lleva invertidos más de 940 mil pesos en apoyos a las personas afectadas por "Nora", pero se estima que al final, asciendan a unos 2 millones de pesos.

El tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga, afirmó que la cantidad exacta no la tiene, porque van a aparecer más gastos en los próximos días, que no los tienen contabilizados porque esto no se acaba todavía, porque continúan dando apoyos, sigue yendo el alcalde Benítez Torres a las colonias y Bienestar Social viendo las necesidades de las personas afectadas.

Local Ayuntamiento de Escuinapa "listo" para la entrega - recepción

"Hasta ahorita llevamos 942 mil pesos gastados, donde en agua purificada han sido 11 mil pesos, en despensas 279 mil 200 y en electrodomésticos, 650 mil pesos. Quiero decirte que estos 650 mil pesos en electrodomésticos son apoyos que nos dieron los particulares, dos empresas fuertes, ¿Que se ha comprado con eso? Estufas, refrigeradores, camas, muebles que son lo que les afectó a las personas", explicó el funcionario municipal.

Alarcón Lizárraga dijo que esos 650 mil pesos se han gastado en electrodomésticos y se van a entregar a las personas damnificadas, por lo que a los empresarios que dieron donativos, se les harán llegar los nombres y domicilios de las personas beneficiadas.

También puedes leer: Empresa favorita del Ayuntamiento gana contrato de 23.1 mdp

Agregó que muchas despensas han sido donadas por particulares y se siguen entregando a las personas afectadas por "Nora".









Lee más aquí:

Local Gestionará Ayuntamiento apoyos para ladrilleros afectados por “Nora”

Local Municipio no puede ayudar con financiamiento a ladrilleros