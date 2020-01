Investigan dos decesos por influenza en el sur de Sinaloa

La Jurisdicción Sanitaria Número 6 de la Secretaría de Salud del Estado estudia dos decesos que posiblemente habían sido originados por influenza, en lo que va del presente año.

El jefe del departamento de epidemiologia, José Santiago Reyes Reyes, comentó que hasta el momento la institución de salud tenía contabilizado un promedio de 74 casos sospechosos.

De las atenciones que ha brindado el personal del Sector Salud, aseveró, un promedio de siete casos han sido confirmados, a través de estudios realizados en laboratorios de la dependencia estatal.





Ahorita tenemos más o menos como 74 casos presuntamente de influenza, que han tenido que ser valorados para confirmar los que efectivamente corresponden a la enfermedad





José Santiago Reyes Reyes





No descartó que haya más casos de personas afectadas por el padecimiento, que no son registrados por las instituciones de salud, ya que mucha gente no acude a la atención que brindan las unidades de salud pública.

Reconoció que el problema de los siete casos de influenza en el sur de Sinaloa se ha presentado en el municipio de Escuinapa, donde se mantiene una mayor atención médica.

Dijo que cinco de los padecimientos atendidos en los primeros siete días del año por la Secretaría de Salud del Estado, corresponden al tipo A, uno más al H1N1 y un quinto al H3.

DOSIS

Hasta este momento se han aplicado alrededor de 29 mil dosis contra la influenza en el municipio, y se cuenta con 14 mil más para quien la requiera.









