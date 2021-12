Investigan caso de la compra del terreno que no sirvió para panteón

Mazatlan, Sin.- Se va a llegar hasta las últimas consecuencias en el caso de la compra del terreno que no sirvió para el panteón y del software que tampoco se localizó, de la anterior administración municipal, confirmó el Secretario del Ayuntamiento Edgar González Zatarain.

“Claro, no es cacería de brujas, ni es buscar quién está mal o no, lo van a decir los propios archivos, el propio historial, la propia investigación y bueno, ahí no puedo hacer nada, solamente soltar el ordenamiento para que esto funcione mejor, yo no sé quiénes puedan caer o quienes, no es una búsqueda de quienes son culpables”, manifestó.

González Zataráin dijo que solo se busca el ordenamiento y con él, van a surgir detalles que van a causar ruido seguramente.

Cuestionado si en la revisión de expedientes y del mismo Departamento de Asuntos Jurídicos se va a ver la actuación del ex secretario José de Jesús Flores Segura, explicó que hay que esperar al término de esto, por lo que no quiere adelantarse.

“Habrá que esperar quiénes son responsables, y a quiénes se les reconoce el trabajo, porque hay gente que ha hecho bien el trabajo ahí, mejor nos esperamos”, manifestó.

El secretario del Ayuntamiento informó que en breve dará a conocer el número de demandas que presenta el municipio de manera certeza, que aunque se ha manejado que son unas 500, hay algunas de ellas que solo están haciendo bulto.

“Algunas ya se desistieron y están marcadas como demandas, estamos depurando para ver cuántas nos quedan después de la depuración”, indicó.

González Zataráin dijo que se busca atender con prontitud todas las demandas que llegan al municipio, darle un seguimiento puntual, no descuidar absolutamente ninguna, como prioridad, además de armar un buen equipo de abogados bien pagado que defiendan con efectividad al Ayuntamiento.









