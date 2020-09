Invaden pescadores ribereños altamar

Mazatlán, Sin.- Los pescadores ribereños del centro-norte de Sinaloa invadieron altamar a unas horas de que se levantara la veda del camarón, admitió el vicealmirante Rafael López Martínez.

El comandante de la Cuarta Zona Naval de Mazatlán aseguró que para evitar la "piratería" y combatir la pesca ilegal en altamar, han desplegado un operativo por aire, mar y tierra y que ya se ha detenido a dos personas, asegurado embarcaciones, artes de pesca y camarón.

“Este es un fenómeno que año con año se presenta y no es de hoy, lo estamos viviendo ahorita, los pescadores están un poco sentidos por el precio del diesel que no se ha subsidiado y todo lo demás, pero la verdad es que se abre lo que es la pesca ribereña y después la de altamar, pero todavía no se abría la veda y los ribereños y ellos empezaron a salir, estamos de Altata hacia el norte”, dijo.

Detalló que en el despliegue se están utilizando dos embarcaciones tipo "defender", dos patrullas interceptoras, oceánica, la cual tiene a bordo un helicóptero y por tierra elementos de la Marina en apoyo al personal de Conapesca.

Informó que en las unidades antes mencionadas van inspectores federales de pesca, que tiene obligación de formalizar la disposición del aseguramiento.

Se busca evitar la “piratería” en altamar. Foto: Cortesía | Secretaría de Marina

López Martínez aclaró que trabajan de manera coadyuvada con la Comisión Nacional de Pesca y la intención es que más adelante sea la Marina quien lleve el control de la vigilancia de altamar y la jurisdicción para sancionar y detener a los involucrados.

“Es importante que sepan que si tenemos un despliegue amplio, que si estamos haciendo algo, pero somos coadyuvantes, coadyuvamos con Conapesca, es quien lleva el esfuerzo principal, con sus inspectores federales de pesca, a bordo de estas unidades van inspectores federales de pesca que tienen la disposición de lo que se asegura”, declaró.

En una semana, tienen el registro de dos personas detenidas, dos embarcaciones aseguradas, 9 redes de arrastre, tablones, cimbras y alrededor de 200 kilos de camarón.





















