Intensifican trabajo de jardinería en el Malecón

Mazatlán, Sin.- Personal del Departamento de Parques y Jardines intensificó el trabajo de jardinería en el paseo costero para culminar el embellecimiento que se realiza a lo largo del Malecón antes de que inicie la reactivación del sector turístico en Mazatlán, programada tentativamente para el 1 de julio, informó el Director de Servicios Públicos Municipales, Luis Antonio González Olague.

Le estamos dando duro ahí, estamos conforme llega la tierra lama y la vegetación que se compró para eso, todavía no llega toda, creo que ya va a llegar, se está trabajando del monumento al Pescador hasta el Escudo.

González Olague

Comentó que en el tramo del monumento al Pescador a Valentino, solo queda un pequeño tramo que falta por embellecer, pero prácticamente ya está listo.

Actualmente, agregó, se trabaja con la jardinería en la parte central del camellón en los tramos de Paseso Claussen y Olas Altas.

González Olague indicó que las palmeras que se encuentran secas se van a sustituir por juveniles para que resistan las condiciones y puedan durar más tiempo.

Las palmeras que no estén en condiciones las vamos a retirar y vamos a ver la opción de ponerlas o no, vamos a ver si hay todavía garantía o no, si no con recursos propios.

González Olague

Con respecto a los recursos que se invierten en los trabajos de jardinería en el malecón, respondió que todavía no se tienen los cálculos, ya que el proyecto original solo incluía del tramo del monumento al Pescador hasta Valentino, pero se amplió hasta el Escudo.

Señaló que se está en espera de que llegue la tierra lama y la vegetación para culminar en los siguientes días el embellecimiento del malecón.

A la par de los trabajos de jardinería en el malecón, personal de Obras Públicas realiza obras en cuando al señalamiento vial que consiste en pintura en las guarniciones, líneas viales y rayas en los pasos peatonales.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Juan de Dios Garay, señaló que este trabajo de embellecimiento a lo largo del malecón es para estar en condiciones de recibir a los turistas una vez que se levante la contingencia sanitaria.

Las acciones, agregó, incluyen la rehabilitación de varios parques de la ciudad, ya que el propósito no solo es mejorar la imagen urbana, sino también dignificar y mejorar las condiciones en que viven los mazatlecos.

CIFRAS

18,300 plantas incluían el proyecto original de embellecimiento del malecón.

10 toneladas de piedra ornamental se colocaron a lo largo de la avenida Del Mar.

20 tipos de flores se han plantado sobre el camellón.









