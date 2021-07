Intensifican operativos anti Covid-19 en zona turística de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Desde el viernes por la noche fue reforzado en Mazatlán el operativo de concientización ciudadana que contó con la participación de Policías Preventivos, de Tránsito y Protección Civil. En un solo día se infraccionaron a 15 conductores de transporte público por no cumplir con los protocolos.

Luego de encabezar las acciones que se implementaron por Zona Dorada y el Malecón, el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Comisario Juan Ramón Alfaro, mencionó que además de la invitación al uso del cubrebocas y la sana distancia, las acciones se encaminaron también a la revisión del transporte público del alquiler.

Aseguró que en el caso de los transportes de alquiler, una de las medidas que deben implementar los conductores es no llevar pasajeros en el asiento del copiloto, sino únicamente en la parte trasera, para garantizar una sana distancia.

“La indicación es reforzar por el bien de Mazatlán, del turismo y los locales, para que Mazatlán siga teniendo una actividad y no se nos vaya a venir abajo lo que hoy tenemos ganado. Ya empezamos con los carros del servicio público, ya se estuvo infraccionando a pulmonías, aurigas, ecotaxis, que no estaban respetando las reglas de sanidad de no traer copiloto a un lado”, explicó.

“No traen gel antibacterial. Vamos a empezar al local y al turista que usen el cubrebocas, y a los carros de alquiler, les hago el llamado a sus líderes sindicales tanto ecotaxis, aurigas y pulmonías que hablen con su personal que les digan que se cuide, que usen el cubrebocas”.

Agregó que estas acciones van a continuar en las zonas más concurridas de la ciudad y en las horas de mayor movilidad, para lograr que la ciudadanía contribuya en esta nueva fase del operativo “Nueva Normalidad''.





















