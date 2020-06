Insiste Síndica en abrir información de Covid-19

Mazatlán, Sin. La Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, insistió en que el gobierno municipal no está cumpliendo con darle información detallada de los recursos que se están destinando a Covid-19, como lo dijera el titular de Bienestar y Desarrollo Social, Tonatiuh Guerra Martínez, quien aseguró que todo lo de esta dirección ya está en las páginas oficiales de transparencia.

Lo que pasa es que yo no pido lo que está en las páginas, mi trabajo va más allá, y cuando yo le solicito que me entregue información, es lo que les estoy pidiendo, porque me toca revisar a fondo, no que me digan lo que quieran decirme, sino lo que yo les estoy pidiendo, a mi me toca revisar, porque fui electa por la gente y estoy cuidando los intereses de la ciudadanía. Elsa Bojórquez

Local Disminuyen traslados del transporte público a un 50%

Dijo que ella no está pidiendo lista de beneficiarios de despensas o apoyos económicos, sino de dónde se están tomando los recursos para hacer las compras, y en qué se están gastando.

Yo no quiero que me den la lista o lo que solicitaron otros, yo voy más allá, a datos específicos, sobre dónde tomaron esa partida, cuando ellos me dicen vaya a ver las páginas, yo les digo no, yo quiero que me digas estoElsa Bojórquez





Bojórquez Mascareño refirió que está de acuerdo en que el gobierno municipal haga un micrositio donde se tenga toda la información específica de Covid-19, para que la información no se pierda en la búsqueda global, sino que vaya a un acceso especial directo.

Por su parte, el director de Bienestar y Desarrollo Social, comentó que de acuerdo a la Ley de Transparencia en su artículo 135, esta dependencia ha respondido a la Sindicatura en Procuración sobre la información solicitada, ya que todo está en el portal oficial del Ayuntamiento.





También lee: Refugios temporales contarán con protocolos Covid-19





La Ley de Transparencia dice en el artículo 135 que cuando una información ya fue publicada en cualquier medio electrónico o impreso, nosotros lo único que tenemos que hacer es referirle el artículo, y ellos ya pueden ir al portal directamente y bajar la información, entonces nosotros lo que hicimos es lo que la ley nos marca, a la información que ella da, nosotros no estamos ocultando ni dando información parcial.

Tonatiuh Guerra.

Señaló que en cada entrega de despensas y apoyos económicos, se ha invitado a funcionarios de Transparencia, del Órgano Interno de Control y a la Síndica Procuradora para que asistan y supervisen el procedimiento.

Aseguró que toda la información de Bienestar y Desarrollo Social con respecto a Covid-19, ya está en las páginas oficiales, como es el padrón de los beneficiarios y la información sobre las solicitudes de las compras, y lo mismo están haciendo el área de adquisiciones, proveeduría y pagos.

Lo que nos corresponde a nosotros ya lo tenemos, el área de adquisiciones lo tiene, proveeduría y pagos otra, pero creo que en estos días van a crear el micrositio, que no es otra cosa que lo que ya tenemos, pero hay que actualizarlo y juntarlo. Tonatiuh Guerra.









Lee más aquí ⬇





Local Acuario espera luz verde para abrir puertas Local Suspenden consultorio por carecer de permisos para operar Local Jumapam clausura 12 tomas clandestinas en Isla de la Piedra