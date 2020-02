Inseguridad se ‘apodera’ de Prados del Sol por falta de alumbrado

Mazatlán, Sin. - Vecinos de Prados del Sol aseguran vivir en un ambiente de inseguridad que antes no se veía por el fraccionamiento, ya que últimamente los asaltos y robos en casas habitación suceden con más frecuencia. Lo peor, aseguran, es que ya no es necesario que sea de noche para que esto ocurra, ya que suceden a plena luz del día.

Refieren que esta situación se debe a las constantes fallas en alumbrado público, la poca vigilancia y principalmente por la abundancia de inmigrantes e invasiones que se han instalado en la zona de las vías ferroviarias.





Ya tenemos tiempo que estamos batallando con el alumbrado público, en la noches es cuando ocupamos la luz porque hay mucha inseguridad, últimamente nos han robado mucho aquí en Prados del Sol, a mi casa se han metido a robar tres veces y a los vecinos igual, se han robado carros, faltan más policías, patrullas que anden dando rondines Edith.





Menciona además que en las últimas semanas han padecido la escasez de agua.





La seguridad pública es la principal necesidad que tenemos los habitantes, a espaldas del Oxxo hay mucho vago, personas que se dedican a realizar actos delictivos, venta de droga, realizan asaltos, siguen a las personas

Aranza.





Yajaira se lamenta también de la escasez de agua, pues tiene que juntar agua en la madrugada cuando quiere lavar.





Nunca hay agua, tengo que salir en la madrugada a juntar y a lavar, eso ya tiene bastante. Por la cercanía de las vías del tren, hay mucho inmigrante, invasiones, hay muchos asaltos y casi no hay rondines de patrullas y eso es a cualquier hora del día, puede ser 8:00, 10:00 de la mañana, al llevar a los niños a la escuela ahí te agarran y te asaltan

Yajaira





Carmen denuncia la irregularidad con la que el camión recolector pasa a recoger la basura.





Casi no hay agua, ahorita sí está saliendo, pero teníamos desde el viernes sin agua. Falla la recolección de la basura, debe de pasar lunes, miércoles y viernes y a veces sólo pasa una vez a la semana, las luminarias sobre la avenida frente a la secundaria Ángel Torróntegui Millán no prenden, cuando yo cierro el negocio, apago la luz y se queda oscuro, es un peligro pasar por aquí en la noche, pasan asaltosCarmen





Lucero vive cerca de las vías del tren y dice que por ese lugar hay muchas personas necesitadas de material para construir una casa, alumbrado público y agua potable.





Necesidades hay muchas, como por ejemplo el alumbrado público, despensas alimenticias, láminas o material para construir un cuartito, cuando llueve nos mojamos todos, lo que tengo es porque los de la iglesia me han ayudado, y en cuanto al agua potable, ahorita es lo que anda viendo la líder de meter una toma de agua, porque de hecho no hay agua, no hay luz

Lucero





Las fallas en el alumbrado público y la poca vigilancia provocan el incremento de asaltos y robos a casas. Foto: Rolando Salazar │ El Sol De Mazatlán









