Inician precosechas de camarón en granjas acuícolas

Mazalán, Sin.- En medio de la contingencia sanitaria del Covid-19, y en plena incertidumbre, los productores acuícolas inician las precosechas de camarón en las granjas acuícolas de Sinaloa.

En el caso de Mazatlán los trabajos iniciaron la semana pasada, y eso les marcará la pauta para conocer qué tan fuerte será el problema de comercialización.

Los productores expresaron que la contingencia está causando estragos en la economía del país, y por tal motivo muchos establecimientos que utilizan al camarón en sus principales platillos cerraron puertas, y no hay a quién venderle.

El ex presidente del Comité Sistema Producto Camarón de cultivo en Sinaloa, Silvano López Nájera, confirmó que con el distanciamiento social por la pandemia se colapsó la venta, sin embargo esperan que con el reinicio de actividades empiece el movimiento del producto.

Ya saliendo la gente esperamos se reactiven, de hecho este fin de semana hubo un incremento del 30% en las ventas, la situación económica está difícil, porque la gente ha utilizado el poco dinero que tiene para sobrevivir con lo básico.

López Nájera

López Nájera comentó que como no hay muchas ventas y la situación económica es difícil, muchos productores van a hacer un sólo ciclo largo para bajar costos.

Foto: Cortesía │Silvano López

Señaló que a partir de la próxima semana las cosechas se generalizarán en Mazatlán, Elota, Culiacán, Eldorado, Navolato y Angostura, mientras que Guasave, Mochis y una parte del sur del estado, hará un ciclo largo para terminarlo a finales de octubre.

El también tesorero de la Unión de Acuacultores de Eldorado, estimó que la producción por hectárea no será muy alta, oscila entre 800 y 900 kilos de camarón, pero no se ha notado porque no hay consumo.

Expresó que el que no exista abundancia del producto en el mercado, ha ayudado a mantener el precio del camarón en 80 pesos el kilo, y confió en que una vez que se generalicen las cosechas no baje el precio.

Esperábamos que hubiera un precio más bajo que el que se tiene, pero afortunadamente se ha mantenido en 80 pesos el kilo, un camarón de 12 gramos no está muy alto, pero tampoco muy barato, claro que un camarón más grande está en 100 y120 pesos el kilo.

López Nájera

PARA SABER

Será a partir de la próxima semana, cuando las cosechas se generalicen en Mazatlán, Elota, Culiacán, Eldorado, Navolato y Angostura.









