Inicia obra en la avenida Insurgentes de Mazatlán, ¿qué opinan vecinos y comerciantes?

Mazatlán, Sin. -Tan pronto iniciaron los trabajos de remodelación sobre la avenida Insurgentes de Mazatlán, las distintas afectaciones que han tenido tanto conductores, vecinos y comerciantes, no se han esperado, especialmente durante las horas pico del día y otras más que los locatarios piensan a futuro.

En las mañanas, se ha observado un aumento en la saturación vehicular, ya que muchos conductores y usuarios de transporte público han optado por rutas alternativas, generando congestión en otras vialidades.

"Si de por sí antes estaba del perro el tráfico, así con más razón se va a saturar, pero nada que decir, al menos ya le metieron mano, porque antes parecía que estabas en la luna de tanto pozo que había", comentó Dámaris, quien diariamente sale a tomar el camión para ir a la escuela.

Asimismo, los vecinos anticipan una batalla contra la acumulación de basura y el desorden que suele generarse en torno a obras de esta magnitud. Aunque reconocen la importancia de las mejoras, expresan su inquietud por los posibles inconvenientes a corto plazo.

"Ya sabemos cómo está el rollo, siempre que hay este tipo de trabajos se hace un cochinero, que por el camión de la basura que no pasa, la tierra que se acumula, llueve o hay fugas cerca y se hace un lodo, lo importante es que al fin se preocuparon por arreglar la avenida, porque la verdad estaba horrible y no era seguro para nosotros, era un riesgo", explicó Susana Juárez, vecina de la zona.

A pesar de que hasta el momento no se han visto afectados directamente, los comercios expresan su preocupación por una posible caída en las ventas durante la ejecución de los trabajos.

"Pues aunque ya estés aclientado me imagino que esto puede hasta llegar a ser un dolor de muelas, por las bajas ventas que se pueden tener, por donde van a pasar los clientes o que, no van a querer rodear para venir a comprar, aunque me duela admitirlo, nosotros vamos a ser los que más vamos a sufrir por estos trabajos", comentó Ricardo, locatario de una tienda de artículos automotriz.