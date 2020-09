Inicia Cruz Roja Culiacán campaña de donativos 2020

Culiacán, Sin. - Cruz Roja Culiacán en coordinación con Culiacán Comparte y Sinaloa Comparte dieron inicio de la campaña de donativos 2020 con la meta de recaudar 500 mil pesos para gasto operativo del segundo semestre.

Ante la contingencia por Covid-19, el presidente de Cruz Roja Culiacán, Joel Valenzuela Romero, comentó que la tradicional colecta de la benemérita institución no se ha llevado a cabo a nivel nacional, sin embargo, se sigue requiriendo fondos para la atención médica.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

Los medios para realizar los donativos son en ventanilla de Cruz Roja Culiacán en Gabriel Leyva Solano; por transferencia bancaria usando la cuenta Banorte 0000004000 con la CLABE 07273000000004000 a nombre de Cruz Roja Mexicana IAP.

Además de transferencia a través de la app o página http://moneypool.mx/cruzrojaculiacan y tiendas de autoservicio como Farmacias Guadalajara y Wal-Mart.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

Valenzuela Romero, comentó que las necesidades de Cruz Roja Culiacán son grandes, al ser una ciudad que está en constante desarrollo y que por esto se puso una meta de 10 millones de pesos pero debido a la contingencia, no se ha obtenido por la falta de la colecta.

“Las finanzas en Culiacán están bien, pero no vamos a llegar a la meta, no vamos a poder llegar a la meta, no hay colecta, no hay una colecta, no hay boteo, no hay evento, no se está haciendo la carrera del año pasado, no se están haciendo algunas actividades debido a lo del Covid-19”, subrayó.

Exhortó a los empresarios locales a aportar con recursos para la delegación Culiacán, al ser pocas las empresas que han seguido donando durante la contingencia.





