Infonavit ha otorgado más de 6 mil 600 créditos este año en Sinaloa

Culiacán, Sin.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha otorgado más de 6 mil 600 créditos en Sinaloa para que los trabajadores derechohabientes puedan tener acceso a una vivienda, ya sea una nueva o una ya existente.

El delegado del instituto en el estado, Adolfo Ernesto Verdugo Dagnino, informó que durante la presente administración federal se han ejercido en el estado más de 30 mil millones de pesos en créditos para vivienda, beneficiando a más de 61 mil trabajadores.

“Solo en lo que va de 2024 van más de 6 mil 650 créditos en el estado de Sinaloa, créditos para adquirir vivienda nueva, vivienda existente, comprar terreno, construir en terreno propio, en terrenos ejidales, pago de pasivos”, indicó.

En ese sentido, explicó que el 30 por ciento de los créditos han sido solicitados por jóvenes menores de 30 años, esto gracias a la implementación de programas como Unamos Crédito.

El delegado estatal mencionó que el crédito en donde dos personas que no necesariamente son familia, que no necesariamente tienen una relación sentimental o no necesariamente están casados, pueden acceder a sumar el monto máximo de sus créditos para que compren una vivienda en coparticipación.

Finalmente, destacó que se ha facilitado el acceso a la vivienda para mujeres a través del programa Mujer Infonavit, en donde se les proporciona un bono de 20 puntos que les permite conseguir más rápido un crédito.