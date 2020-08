Incumplen juzgados con agilizar trámites en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- A 19 días de su apertura, los juzgados civiles, familiares y penales aplican criterios diferentes en la atención de trámites de demandas, lo cual hace los procesos lentos, burocráticos y a capricho de cada órgano jurisdiccional, aseguró José Guadalupe Morales Carrillo, integrante del grupo de Abogados Unidos de Mazatlán.

Afirmó que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado no cumplió con su compromiso de instalar buzones para facilitar el trámite y el discurso de procedimientos que están suspendidos.

El acuerdo fue instalar los buzones en cada juzgado la semana pasada, pero ahora se maneja que será hasta el 31 de agosto cuando se pongan.

“A nosotros los abogados nos siguen presionando las personas porque no están fluyendo los trámites como deberían, en los juzgados no están aplicando el sentido común de agilizar cosas que sí pueden, porque dicen: fue claro que citamos solo para esto y ya se te acabó tu tiempo y tienes que retirarte, cuando es fácil recibir ahí mismo para otra situación, sabiendo que no hay aglomeración”, expresó.

Indicó que de continuar esta situación se analiza la posibilidad de realizar una manifestación en grande con la participación de la gente en la Unidad Administrativa, para reclamar la agilización de los procedimientos.

Insistió que el compromiso del presidente del STJE, Enrique Inzunza Cázarez, el viernes de la semana antepasada, fue la de instalar a más tardar en 2 ó3 días buzones en cada juzgado para llegar y meter escritos sin necesidad de aglomerarse en filas a fuera o dentro de las oficinas; sin embargo, esto no se ha cumplido.

Han interpretado a su manera lo que el tribunal dijo que iba a implementar y de esa manera, cada quien está aplicando su criterio rompiendo los acuerdos que hemos celebrado con ellos.

José Guadalupe Morales Carrillo

Dijo que como movimiento social, se dará de plazo esta semana que transcurre para ver si los procedimientos mejoran, de lo contrario, optarán por manifestarse y hacer presión para que se agilicen los trámites.

Comentó que mientras unos juzgados permanecen abiertos y se permite el libre acceso, acatando las medidas preventivas, otros se mantienen herméticos y sólo reciben gente por cita y con un solo asunto en trámite.

“Se está trabajando con citas y están dando periodos largos, por ejemplo, pido una cita hoy y me la dan hasta el próximo martes de la semana siguiente, eso está generando que nosotros no podamos dar mejores resultados a nuestros clientes, lógicamente tenemos que exigir que se subsanen esas irregularidades, porque se están rompiendo las reglas procesales, los términos que la ley marca, si esto continua así nos va a generar mucho rezago en los juicios y seguirá siendo un problema”, concluyó.

