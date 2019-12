Incinerador de basura no es factible para Mazatlán: Cemaz

El Consejo Ecológico de Mazatlán recomendó al gobierno municipal analizar muy bien la propuesta de un incinerador de cero basura como sustitución del actual basurón, ya que esta tecnología requiere de una sociedad educada en reciclaje y es para poblaciones menores a los 100 mil habitantes.

Sergio Valle Espinoza, vocero del Cemaz, advirtió que Mazatlán no es una ciudad que reúna las características para un proceso de incineración de basura cero, ya que esto podría ser contraproducente.





Sergio Valle Espinoza, vocero del Consejo Ecológico de Mazatlán. Juan Carlos Ramírez │El sol de Mazatlán





La incineradora es un improperio ecológico por una sencilla razón, no hay programa de educación ambiental permanente en cuanto al uso de las 3R, la sociedad nomás separa de la basura el papel del baño, no hay separación de basura porque no hay educación ambiental permanente desde el municipio que ya tuviera resultados reciclar, reutilizar y reducir Sergio Valle Espinoza





Explicó que si toda la basura acumulada de la ciudad la meten a un incineración cero, sería una bomba de gases tóxicos donde van incluídos dioxinas que son altamente venenosas, que podrían envenenar a toda la población, como sucedió en una comunidad de la India.





El uso de este incinerador que dice que produce basura cero está desechado por una inmensa cantidad de ciudades del mundo. Los incineradores cero basura son solamente para poblaciones menores a 50 y 100 mil habitantes que ya tienen una educación ecológica para el reciclaje: reutilización y reducción de la basura, de los residuos sólidos, así que la piense muy bien el químico Luis Guillermo Benítez Torres, y que no nos vaya a perjudicar Sergio Valle Espinoza





