Inauguran en Escuinapa obra que no terminaron

Escuinapa, Sin.- La instalación de una placa en la obra de reconstrucción del mercado municipal Miguel Hidalgo causó molestia entre los locatarios.

Esto debido a que dicha placa tiene como fecha de inauguración de los trabajos en el inmueble "diciembre del 2020", acto que a la fecha no se ha llevado a cabo.

Algunos de los locatarios calificaron como “una burla” este hecho, ya que ellos siguen en la espera de que sus locales les sean entregados.

"Eso no es otra cosa más que una burla, cómo se les ocurre ponerle esa fecha a la placa si es mentira, hasta ahorita el mercado no se nos ha entregado, no tienen por qué poner esa placa", externó uno de los locatarios.

"Ya tiene días esa placa ahí puesta, eso qué quiere decir, que desde diciembre tenían que habernos entregado el mercado y no lo han hecho, pero eso sí, pronto le pusieron la placa con el nombre del Gobernador y el Presidente Municipal para alzarse el cuello".

Se intentó contactar a José Guadalupe Ríos Rodríguez, director de Obras Públicas, para cuestionarlo sobre esta situación, pero no pudo ser localizado.

Instalan placa con fecha falsa de entrega del mercado. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Cabe mencionar, que los locatarios en días anteriores dieron a conocer ante la autoridad municipal su inconformidad porque los locales no fueron revestidos con piso, lo cual se exige por parte de la Secretaría de Salud.

Esta obra inició desde agosto del 2018 y hasta la fecha no ha sido concluida.

























