IMSS Sinaloa operará con normalidad este lunes 18 de noviembre

Mazatlán, Sin.- El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa informa a la población derechohabiente que este lunes 18 de noviembre, día marcado como asueto, operarán con normalidad los servicios de Urgencias y Atención Médica Continua de las Unidades de Medicina Familiar y hospitales de la entidad.

La titular del IMSS en el estado, doctora Tania Clarissa Medina López, señaló que el personal de salud de la institución brindará atención oportuna y de calidad a las y los pacientes hospitalizados y aquellos que requieran atención urgente.

Las Unidades Médicas Familiares que brindarán Atención Médica Continua son las 45 y 56 en Mazatlán: en Culiacán la 36 en el Infonavit Humaya, la 35 en la colonia Almada, la 46 en el Infonavit Cañadas, la 55 en el fraccionamiento Terranova.

Para el resto de la entidad, la titular expuso que se cuenta con otras UMF que también brindarán servicios de Atención Médica Continua y que otorgarán atención el lunes.

Estas son las ubicadas en Navolato; Pericos, Mocorito; Villa Ángel Flores (La Palma), Navolato; en Ahome, Higueras, San Miguel, Topolobampo, Mochicahui, Juan José Ríos, El Carrizo, La Reforma, Ruiz Cortines, Bamoa; en Angostura, El Rosario, Escuinapa, La Cruz, Elota; Villa Juárez y Eldorado.

De igual forma, los nosocomios que otorgarán servicio de Urgencias las 24 horas son el Hospital General Regional #1, en Culiacán; Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 28, en Costa Rica; No. 32, en Guasave; No. 3, en Mazatlán, y No. 49, en Los Mochis, así como el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 4, en Navolato, y Guamúchil.

El Seguro Social recuerda que los casos atendidos en el área de Urgencias serán clasificados mediante el Sistema Triage, que determina la prioridad según la gravedad de la condición médica.

Por ello, el Instituto exhortó a las y los derechohabientes a identificar correctamente una urgencia médica real, definida como cualquier situación que ponga en peligro la vida o algún órgano y requiera atención inmediata.