IMSS realiza jornada de vasectomía sin bisturí para promover la salud y bienestar

Culiacán, Sin.- A fin de promover la salud y el bienestar de la población, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa realiza una serie de jornadas de vasectomías sin bisturí, abiertas a todos sus derechohabientes y no derechohabientes.

El doctor Abiezer Uriarte Leyva, coordinador médico en Salud Pública de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, informó que las jornadas se realizarán del 19 al 29 de noviembre de 2024.

El responsable médico precisó que los procedimientos se realizarán en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 35, 36 y 46 en Culiacán; en la UMF No. 37 en Los Mochis, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 32 en Guasave, en los Hospitales Generales de Subzona No. 28 y 30 en Costa Rica y Guamúchil, respectivamente, así como en el HGZ No. 3 y UMF No. 45 en Mazatlán.

“Los derechohabientes y no derechohabientes interesados pueden solicitar más información o agendar una cita a través de departamento de trabajo social de la unidad médica de adscripción”, indicó.

La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente para hombres con paternidad satisfecha, el cual se realiza de manera ambulatoria bajo anestesia local, de pronta recuperación y tiene una alta tasa de éxito superior al 99 por ciento, no interfiere con las hormonas, el deseo sexual ni con la erección.

En ese sentido, Uriarte Leyva puntualizó que en lo que va del año han realizado más de 758 vasectomías en 45 jornadas, lo que refleja el interés creciente de los hombres por este método de planificación familiar.

El médico precisó que previo a la jornada médica se ofrecerá consejería completa sobre el procedimiento, sus beneficios y una evaluación médica para confirmar que los pacientes sean candidatos adecuados para la cirugía, así como orientación postoperatoria para asegurar una recuperación óptima.