IMSS en Mazatlán no presenta robo de medicamentos ni desabasto

Mazatlán, Sin.- El abasto de medicamentos en el Hospital General de zona 3 del IMSS en Mazatlán está a la normalidad y no se han presentado casos de robo, como lo ocurrido en Culiacán, donde se detuvo a cinco trabajadores por el supuesto hurto de medicinas, garantizó Felícitas Obeso Aguirre.

La directora de este centro hospitalario mencionó que el abasto de medicinas está al 98 por ciento.

“Siempre lo he dicho, hasta este momento no tenemos desabasto de medicinas que pudiera repercutir a la población, hasta ahorita estamos bien en el surtimiento de recetas, con más del 98 por ciento, no es algo que a mí me golpeé”, dijo.

Obeso Aguirre garantizó tener confianza en el personal del nosocomio y del área de farmacia, al tiempo que aseguró que en Mazatlán no ha ocurrido ninguna irregularidad.

Realizan remodelación

Insistió que trabajarán para mejorar la atención y la infraestructura del derechohabiente en Mazatlán, ya que actualmente se realizan remodelaciones en distintas áreas del hospital.

Señaló que desde principios de junio ejecutan trabajos de mejoras en diferentes áreas del hospital, como urgencias y el quinto piso, donde se invertirán 98 millones de pesos.

Ante ello, pidió la comprensión de los derechohabientes, ya que habrá ruido, polvo y espacios reducidos que incomodan, pero todo es por un mejor servicio.