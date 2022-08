Implementan operativo especial en CBTIS 51 tras amenaza de tiroteo

Mazatlán, Sin.- Personal de la Secretaría de Seguridad Pública implementó esta mañana un operativo especial de proximidad en el plantel del Cbtis 51, ubicado en la colonia, en atención a la solicitud que hizo el director, Jorge Gil Ureña, a partir de un mensaje de advertencia sobre un posible tiroteo que llegó a ciertos alumnos de un grupo.

Personal preventivo arribó a las instalaciones desde tempranas horas; permanecieron en la parte externa y una vez que iniciaron las clases se realizó un recorrido por las aulas.

Operativo mochila

Debido a que el plantel educativo cuenta con detector de metales y tienen seguridad interna, no se implementó el operativo mochila.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin, dijo que ya se hicieron los reportes debidos a la Fiscalía y Policía Cibernética, para rastrear el remitente de dicho mensaje.

"Es un tema que preocupa, sobre todo porque es una escuela, de inmediato se atendió, tanto por las autoridades educativas como por las autoridades de gobierno, en ese caso la Secretaría de Seguridad Pública Mazatlán. Se hicieron los reportes para la investigación debida, tanto en la Fiscalía como en la Policía Cibernética, para que se detecte de dónde proviene ese mensaje" dijo.

Se cree que el mensaje pudo ser de un alumno, con la intención de bromear. Foto: Cortesía | SSPYTM

Se cree, agregó, que es mensaje de un alumno, una especie de broma; sin embargo, y como parte de que se tiene que brindar, se implementó un operativo.

El funcionario municipal indicó que mientras avanza la investigación se mantendrá el operativo de reguardo en el plantel y los alumnos, tanto a la hora de entrada como de salida.

El llamado

González Zataráin exhortó a los padres de familia a no caer en pánico, pues al parecer todo pinta para que se trate de una broma.

"Finalmente, no hay un hecho tal y no queremos que lo haya, pero como muchos rumores que suceden, que se van de cantando porque no hay elementos. Esto pinta para que sea eso, espero que esto sea, pinta para que sea una broma", exhortó.