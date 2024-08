Implan corrige la plana al alcalde de Mazatlán

Mazatlán, Sin.-El Instituto Municipal de Planeación, como su nombre lo indica, planifica, no da permisos de construcción, respondió Leticia Alvarado Fuentes, directora del Implan, ante las críticas hechas por el alcalde Édgar González.

El munícipe criticó que el Implan incumple con su labor y solamente se la llevaba "nadando de muertito”, ya que nunca hizo nada para actualizar los distintos planes de ordenamiento que fueran a la par del “boom” inmobiliario, de ahí que se dieran muchos casos de violación de uso de suelo al otorgar licencias de construcción en la administración pasada.

La funcionaria aclaró que el Instituto solo planea y no da permisos de construcción, y pese a que los instrumentos de ordenamiento están vigentes, no siempre se ejecuta lo que se planea.

"Nosotros en el Implan planificamos, eso es parte de lo que la gente no termina de entender, no es por falta de planeación, porque los instrumentos de planeación están vigentes, las situación es que no siempre lo que se planea se ejecuta, nosotros no damos permiso de nada", dijo.

Agregó que el trabajo que hace esta paramunicipal es muy complejo y se requiere de un equipo interdisciplinario, tristemente la ciudadanía desconoce lo que se hace.

"Que tristemente desconocen lo que hacemos, desconocen lo complejo que es realizar un programa de ordenamiento territorial, que se piensa que nada más vas a poner colorcitos en un plan, no es así, por eso nuestro equipo es interdisciplinario” expuso.

“Tenemos gente de medio ambiente, de sistemas de información geográfica, de movilidad del aspecto legal, del diseño, todos trabajamos para analizar el territorio desde esas diferentes perspectivas de participación ciudadana, desde luego, desde esas diferentes perspectivas y procurar que los instrumentos sean completos", agregó.

Alvarado Fuentes añadió que lo más fácil es quejarse y acusar, sin embargo, no pasa de ahí, de hacer "ruido", pues qué mejor evidencia que el trabajo realizado.

Está satisfecha

La titular dijo estar satisfecha con el trabajo hecho en estos cuatro años, en los que está a punto de concluirse el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y el de Desarrollo Urbano del Centro de Población.

Añadió que lo único que le faltaría al municipio para ser el primero en el estado en tener su esquema completo en cuanto al ordenamiento territorial, es el de Plan de Ordenamiento de Ecológico, sin embargo, dijo que ese le corresponde elaborarlo a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente.









