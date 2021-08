Impacta pandemia en empleo juvenil Sinaloa

Culiacán, Sin.- Este jueves 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, sin embargo, en Sinaloa como en el resto del país, los jóvenes nada tienen que celebrar porque su panorama es sombrío e incierto porque muchos dejaron estudios y no encuentran trabajo.

De acuerdo al INEGI, en el estado hay un poco más de 400 mil jóvenes de 18 a 29 años, y la crisis sanitaria por la COVID-19, ha impactado en mayor medida a esta población, generando retrocesos en materia de educación, así como en las oportunidades laborales y sociales, durante una etapa crucial en el desarrollo de su vida.

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, establece que en México habitan 31 millones de personas de 15 a 29 años, que representan el 25% del total de la población en el país.

Por grupos de edad, 10.8 millones tienen entre 15 y 19 años, y representan 35% del total; 33% (10 millones) están en el grupo de 20 a 24 años, y 32% (9.9 millones) entre 25 y 29 años.

A partir de las estimaciones de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN) en su primer trimestre de 2021, se tiene que 15.4 millones de personas de 15 a 29 años, pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA), de las cuales, 14.3 millones se encuentran desocupados.

El INEGI advierte que el aumento del desempleo a consecuencia de la COVID-19, ha producido un impacto económico considerable en el mundo, siendo la población joven la más afectada.

Se prevé que la pandemia tenga impactos significativos en los resultados educativos de la población joven, debido a la interrupción o disminución del aprendizaje y donde corren el riesgo de experimentar una transición más larga y compleja hacia el empleo y trabajo decente; siendo la población adolescente uno de los grupos más afectados.

AFECTADOS

Tal situación en Sinaloa no es ajena, ya que una gran parte de los jóvenes se encuentran desilusionados debido a que no encuentran trabajo, incluso, una mayoría han dejado sus estudios.

Julián Partida Quezada, es un joven de 22 años, ya tiene más de un año que no encuentra trabajo, se ha desempeñado de ayudante en un laboratorio clínico, aprendió a hacer pizzas, limpiaba un bar por la noche, pero por una cosa o por otra lo han despedido.

“Estudié hasta el quinto semestre de Química y trabajaba en un laboratorio en la limpieza, a veces me daban oportunidad de recoger muestras y ya empezaba ayudar en sus análisis, pero se vino la pandemia, me contagié y me despidieron me tuve que regresar a mi pueblo, no podía sostenerme, después de que pasé la crisis, regresé a buscar trabajo”, dice.

Destaca que le dieron oportunidad en una pizzería, empezó a hacer de todo, hasta que llegó a hornear, pero por falta de clientes despidieron a los más recientes”.

Luego encontró otra oportunidad en un bar. Limpiaba, se acomedía en todo lo que se podía, sin embargo, a los pocos días fue despedido, también por la falta de clientela.

EL CASO DE JOSUÁ

Josuá Bastidas, es otro joven de 23 años, es padre de familia, aunque está separado de la madre de su hija, le sigue pasando pensión, sin embargo, también se encuentra desempleado, es técnico dental y estaba estudiando odontología.

“Dejé estudios, no encuentro trabajo, ahora, me dedico a vender chiltepín, mis padre empacan el chile y yo desde temprano salgo a vender, ya no pude seguir con mis estudios, estoy desesperado y desilusionado porque yo nunca me imaginé que iba a andar en la calle de vendedor, para eso me preparaba, pero parece que mi destino va a ser el que yo nunca quise para mí”, lamenta.

El Censo de Población y Vivienda 2020 también muestra que, del total de la población de 15 a 29 años, 32% asisten a la escuela. Se observa una participación similar entre mujeres y hombres en este rango de edad grupo de edad asisten a la escuela, respecto al 70% de los hombres.

La distribución por sexo presenta una ligera proporción más alta de mujeres (51%) que de hombres (49%); en el grupo de edad de 15 a 19, la proporción es similar; en los grupos de 20 a 24 años y 25 a 29 años, las mujeres tienen una proporción mayor.

También en el grupo de 18 a 23 años se registra una mayor participación de las mujeres con 36% contra 35% de los hombres.

En el grupo de mayor edad, el de 24 a 29 años, la situación se invierte: 8% de los hombres asiste a la escuela, por 7% de las mujeres y pese a que esta situación ha sido una realidad durante años, es muy probable que esta condición incremente el porcentaje de jóvenes desempleados en comparación con el resto de la población debido a los tiempos que se están viviendo.









