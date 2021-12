Iluminan con 130 lámparas toda la avenida Sábalo Cerritos

Mazatlán, Sin.- Para iluminar, brindar una mejor imagen y mayor seguridad a locales y turistas que viven y transitan sobre la avenida Sábalo Cerritos, el alcalde Luis Guillermo Benitez Torres inauguró la tarde de este jueves el alumbrado público de dicha vialidad.

Se trata de 130 luminarias, las cuales tienen una garantía de 20 años y que fueron instaladas en el camellón, en ambos sentidos de la avenida, desde la glorieta Paseo del Palmar hasta la glorieta del Hotel Torres Mazatlán.

El presidente municipal dijo que esta obra es una muestra de lo que se está haciendo en esta ciudad, con el objetivo de que cada día Mazatlán esté más bonito que nunca, y que continúe avanzando sin que ya nada lo detenga.

"Sin embargo, no es fácil transformar una ciudad; hemos venido haciéndolo durante estos 3 años y dos meses que tenemos en esta nueva Administración apenas. Una de las características que tenemos, es que no vamos a parar a pesar de todos los pesares y de todo lo que tenemos que enfrentar, no vamos a parar, nadie va a detener a Mazatlán".

Isaac Alejandro Martínez, director de Operaciones Fotur, dijo que la inversión en la iluminación de esta vialidad que tiene alrededor de 50 años, promueve la inversión turística, y agregó que la suma de esfuerzos entre Gobierno, empresarios y ciudadanos es de gran importancia para que más obras como esta se cristalicen.

Por su parte, el paisajista Tonatiú Martínez Maldonado, mencionó que la iluminación de este camellón vendrá a dar realce al gran bioparque, que es uno de los parques lineales mejor diseñados en el estado y de Mazatlán, ya que cuenta con ciclovía y circuitos peatonales.

Esta obra fue llevada a cabo con recursos propios, con una inversión cercana a los 50 millones de pesos.

