“Ignoran” los espacios para discapacitados

Mazatlán, Sin.- A pesar de que las multas por estacionarse en lugares donde hay accesos, rampas y sitios exclusivos para personas con discapacidad, oscilan entre los 9 y 14 salarios mínimos, es decir, entre mil 275 y mil 983 pesos, el 60% de las infracciones que aplica Tránsito municipal en Mazatlán, se registran por invadir espacios azules.

Ni los llamados de grupos como la Red de Padres con Hijos con Discapacidad de Mazatlán ni las campañas del DIF municipal que se emprenden desde que inició la presente administración han hecho mella en los infractores, ya que todos los días se sancionan a más de 30 conductores por este motivo, sin contar las amonestaciones que reciben otros tantos.

Tan solo el sistema DIF contempla 9 campañas de difusión sobre la inclusión de personas con discapacidad y 12 de concientización sobre el respeto de los espacios en estacionamientos exclusivos, incluidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

Hilda Guillén Ledezma, presidenta de la Red de Padres con Hijos con Discapacidad de Mazatlán, señaló recientemente que ante la falta de respuesta de parte de la ciudadanía para respetar los espacios exclusivos para personas discapacitadas, debería de aplicarse sanciones más altas a los infractores.

Dijo que en países como Suiza, las multas son muy altas y no se condonan para que el ciudadano haga caso, y son ciudades muy seguras con infraestructura urbana inclusiva.

Lamentó que las campañas como son “Yo sí respeto tus espacios” y “Banquetas libres”, que emprende el DIF municipal, no tengan el eco que deberían tener en la ciudadanía y los comerciantes, principalmente del Centro y la Zona Dorada.

Por su parte, el jefe de Educación Vial de la delegación de Vialidad y Transporte, Roberto Jaime Rodríguez, se pronunció a favor de la propuesta de incrementar las multas, pues en otros países y ciudades las penas severas han dado resultados en el comportamiento de la ciudadanía.

“Siempre se ha manifestado que si las multas son caras la gente tiene más cuidado en no cometerlo, en otras ciudades y países sucede, como en Estados Unidos que tienes que ir a la Corte y hay un problema legal porque no respetaste una regla de tránsito, ahí la gente tiene más cuidado, porque no nomás es pagar la multa y ya cumplí”, expresó.

Refirió que lo primero que tiene que entender el conductor es que la vía pública es para todos, tanto para el peatón como para el ciclista y el automovilista, y tiene que aprender a compartirlo y respetar los espacios exclusivos.

“Sería bueno que las multas sean más representativas para que la gente tenga más cuidado, claro que no todo el tiempo se tienen que hacer las multas, también está la concientización, la educación, la amonestación; sin embargo, a veces la gente cuando no te hacen una boleta se relajan o se confían”, apuntó.

Jaime Rodríguez indicó que la tendencia en infraestructura urbana es que la vía pública está clasificada con espacios para cada uno de los usuarios: peatón, ciclista y automovilista, así como los espacios inclusivos, entre ellos accesos, rampas, sitios exclusivos y líneas podotáctiles que tienen que ser respetadas.

"La vía pública está clasificada y no nos debemos hacer bola, esto nos da a entender que si está clasificada tenemos que respetar el espacio que corresponde y si en alguna medida vamos a invadir un espacio, hacerlo con la debida precaución", concluyó.









