Ignoran ciudadanos reglas de tránsito

Mazatlán, Sin.- Según cifras de Tránsito Municipal, en Mazatlán se aplican entre 120 y 140 infracciones al día, esto porque ciudadanos no respetan señalamientos como espacios para discapacitados o no estacionarse en línea amarilla, entre otros.

El jefe de Educación Vial en Mazatlán, Roberto Jaime Rodríguez, comentó que las reglas de tránsito son conocidas, sin embargo hay una falta de cultura y de respeto hacia ellas. Faltar a una de ellas, resaltó, puede tener, en algunos casos resultados irreversibles.

"La educación vial es primordial, sin embargo aquí tiene mucho que ver la cultura de la gente, parece que el violar una regla es algo normal en la sociedad. Lo malo de todo esto es que las reglas de tránsito son muy diferentes a cualquier otra regla, si no respetas, pierdes dinero, pierdes salud o hasta la vida. Las reglas no se hicieron para romperse", comentó.





La vigilancia policiaca, la educación vial y la señalización son los tres pilares fundamentales para evitar accidentes, cuando uno de esta falla, es entonces que suceden estos hechos.

Violar una regla puede ir desde no poner la direccional, estacionarse en zona peatonal, acelerar cuando el semáforo va a cambiar a color rojo, hasta circular, aunque sea un pequeño tramo, en sentido contrario.

Roberto Jaime cuenta con más de 30 años de experiencia en dicha área, por lo tanto ha sido testigo de cómo las reglas y el cumplimiento de estas ha cambiado con el paso de los años.

Mencionó que anteriormente los incidentes provocados por manejar y utilizar el celular al mismo tiempo, se encontraban en el lugar número 40 de las causas de accidentes de tránsito, pero que ahora ocupan el primer lugar. Y el que anteriormente lideraba la lista, que es exceso de velocidad, se encuentra en segundo.

"En primer lugar está el uso de celular al manejar, en segundo el exceso de velocidad, invasión de carril en tercero, no guardar la distancia de vehículo a vehículo en cuarto y en el quinto lugar, conducir en estado de ebriedad", mencionó.

Son cinco los usuarios de la vía pública: el peatón, el ciclista, el pasajero, el motociclista, el automovilista y cada uno tiene reglas de comportamiento.

Los dos primeros son los más vulnerables en los accidentes que se registran en cualquier lugar, pues el impacto es directo sobre sus cuerpos.

Añadió que también los peatones cometen violaciones al reglamento, como caminar por debajo de la banqueta, no cruzar en las esquinas y cruzar por debajo del puente peatonal.

"Los peatones más difíciles son los niños y adultos, estos últimos tienden a cruzar la calle con confianza, creen que todo mundo se va a parar por la edad que tienen, no piensan que estén mal en su actuar y a veces desconocen el reglamento. El peatón común camina por debajo de la banqueta, no cruza en las esquinas por la zona destinada para ellos y no cruza por el puente peatonal"

























