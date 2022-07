Ignora Semujeres feminicidio de Janeth, sinaloense asesinada en Sonora

Culiacán, Sin.- La Secretaría de las Mujeres no ha intervenido en el feminicidio de Janeth, reconoció Teresa Guerra Ochoa, quien lo atribuyó a que los familiares no se han acercado a la dependencia.

Se trata de la mujer que este martes fue asesinada en San Carlos, Nuevo Guaymas, durante un ataque directo cuando se encontraba junto a su hijo al interior de un domicilio en la colonia Ranchitos. El menor sobrevivió a la agresión, tiene 17 años y se encuentra hospitalizado.

Respecto al caso, Tere Guerra, precisó que la investigación corre a cargo de la Fiscalía General del Estado de Sonora, por ser este el estado donde se registraron los hechos, donde insistió también sobre la dificultad para darle seguimiento si la familia no se contacta, pues este se realiza a través del Ministerio Público.

“Muchas veces hacemos contacto con las familias, en este caso, el contacto a veces, ya sea porque las familias nos buscan o porque nosotros las buscamos, pero lo hacemos también a partir del agente del Ministerio Público o quién esté conociendo la carpeta de investigación, este caso al no estar radicado aquí es mucho más difícil si la familia no se acerca con nosotros y ha sido el caso, que no se han acercado", informó.

JANETH

Janeth "C" es originaria de Tecualilla, Escuinapa, radicaba en San Carlos, Nuevo Guaymas, donde tenía un restaurante y vivía junto a su hijo de 17 años. La madre de familia murió este martes luego de ser atacada a balazos, cuando se encontraba con su hijo.

HECHO

A las 21 horas de este 5 de julio, se registró la agresión en contra de Janeth y su hijo, ambos se encontraban en un domicilio ubicado en la calle Tercera de la colonia Ranchitos, en San Carlos, Nuevo Guaymas, la madre murió en el lugar y joven fue trasladado a recibir atención médica.

FEMINICIDIOS EN SINALOA

En Sinaloa han asesinado a 14 mujeres, hasta junio de 2022. Sin embargo, de estos crímenes sólo nueve han sido tipificados cómo feminicidios.