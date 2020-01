Huertas de mango afectadas en el sur de Sinaloa se recuperan lento

Ecuinapa. - El proceso de recuperación de las huertas de mango que resultaron afectadas por el paso del huracán Willa en octubre del 2018 ha sido lento, aseguró Porfirio Salas Castillo, productor y secretario de la Junta Local de Sanidad Vegetal.

El líder de este sector frutícola reconoció que, por naturaleza propia, los árboles de mango requieren de un tiempo prologando para reponerse de los daños sufridos por este fenómeno que dañó considerablemente a los huertos.

No se van a reponer hasta dentro de 3 y 5 años, una huerta que fue muy golpeada no puede reponerse en un año, eso es falso, no es cierto, pero sí estamos un poquito mejor que el año pasadoPorfirio Salas

Detalló que del 100% de la recuperación total, es un 20% aproximadamente lo que se tiene actualmente.

Vamos en un 20% más o menos de la recuperación, porque un árbol que se quebró apenas tiene retoños de un metro, entonces para que ese árbol crezca y pueda dar frutos tiene que pasar al menos cinco años para que pueda dar frutosPorfirio Salas









Cabe destacar que de acuerdo al balance de daños que se tuvo luego del paso del huracán Willa en la zona, se contabilizaron un aproximado de 10 mil hectáreas de huertas de mango que resultaron con alguna afectación.

DATOS

5 años es el tiempo que requiere una huerta de mango para recuperarse.

20% es lo que llevan de recuperación las huertas de mango.

10 mil hectáreas de huertas de mango resultaron con alguna afectación en el sur de Sinaloa.

Foto: Jesús López │ El Sol de Mazatlán









