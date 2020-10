Hoteles ya tienen reservaciones para fin de año

Mazatlán, Sin.- Con la tendencia en la ocupación que registran los centros de hospedaje de Mazatlán durante los fines de semana, los hoteleros de Mazatlán mantienen buenas expectativas para el cierre del año.

El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguart Sánchez, adelantó que ya que se tienen reservaciones para lo que resta de octubre, noviembre y diciembre.

Vacacionistas buscan venir a Mazatlán en fin de año. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

“A pesar de que las circunstancias no están bien, se espera un buen octubre gracias a los fines de semana, lo mismo para noviembre y seguramente el fin de año va a cerrar bien”, dijo.

Comentó que los niveles de ocupación hotelera se han mantenido entre un 50 a un 55%, lo cual ha sido benéfico para el sector y para fin de año las reservaciones registran niveles de un 20%.

Recordó que en los últimos años, los establecimientos de hospedaje de la avenida Del Mar registraban una ocupación del 100% para fin de año, incluso con crecimiento de dos dígitos en el arribo de turistas, sin embargo, ahora será diferente.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

“Hay mucha diferencia de este año al anterior, sin embargo, trabajando es la forma en la que sabemos salir adelante, y esperamos que en corto o mediano plazo, se le pueda dar un punto final a la pandemia del Covid-19”, expresó.

Por ello, destacó la importancia de mantener y acatar al pie de la letra los protocolos de prevención y sanidad en los centros de hospedaje.

Por otro lado, Manguart Sánchez exhortó a los vacacionistas a que hagan sus reservaciones directamente al hotel o agencia de viajes de su preferencia, para que tengan garantía de que lo que está reservando sea real, y no caigan en estafas.

“De otra forma existe mucho riesgo, no hay un lugar donde reclamar, no existe un dueño a quien buscar; No todos practican estas acciones, pero en muchos de los casos se da esta situación", concluyó.





