Hornean en Mazatlán las ‘Roscas de la Amistad’

Mazatlán, Sin. - Para celebrar el Día de Reyes y con el objetivo de hacer sustentable el proceso de rehabilitación de sus integrantes, Drogadictos Anónimos Grupo Amistad elabora desde hace 25 años las tradicionales roscas.

Grupo Amistad nació un 27 de octubre de 1994 en Mazatlán, Sinaloa, con el propósito de atender el problema a la drogadicción; se abarca desde el aspecto físico y mental, hasta el espiritual.

Todos nuestros grupos trabajan de manera gratuita y su ingreso es rigurosamente voluntario, recibimos jóvenes de 18 hasta los 59 años, siempre que se pueda valorar que el usuario tenga la capacidad de poder asimilar el programa.Sergio Humberto Osuna Ramos, presidente del Grupo Amistad.

Desde sus inicios, comenta Osuna Ramos, con la necesidad de cubrir los gastos del grupo, los usuarios de la agrupación elaboraban variedad de pan dulce, pero fue en 1995 que empezaron a producir la tradicional rosca de Reyes.

“El taller de panadería con el que se cuenta tiene el propósito de hacer autosustentable el proceso de rehabilitación y a la vez tener un taller de capacitación para que la persona que ingresa pueda tener un oficio y reinsertarse en la sociedad como una persona productiva”, comentó.

Con el transcurrir de los años la manera de distribuir el producto y el número de ventas han incrementado en cantidades; además de encontrar pan dulce y rosca de Reyes en el expendio del grupo, hay varios puntos de distribución en la ciudad.

Estamos en la Parroquia de la Sagrada Familia; en la Iglesia de San Juan Apóstol; bajo el puente de Urías, al lado de la plaza; otro a la salida del Parque Bonfil; en la Juárez; en Avenida Delfín; sobre la Carretera Internacional; en el Info Playas; en módulo de Jumapam; mercadito del Conchi y en el centro en Catedral y Famsa de Aquiles Serdán

Edgar es usuario del grupo y cuenta cómo ha sido su experiencia en el taller de panadería, pues a su ingreso no tenía ningún conocimiento sobre la industria panadera.

La verdad no tenía ningún conocimiento en panadería, aquí he aprendido, yo no tenía idea que aquí iba aprender a hacer pan. En el taller de panadería elaboramos la rosca de Reyes, se hace año con año, empezamos antier y seguimos vendiendo hasta el martes 7, salimos a varios puntos.

Todos participan en la preparación del pan y las roscas, se dividen en dos grupos, el del día y el de la noche. Siempre reciben el apoyo de la ciudadanía y es algo que agradecen.

De esta manera podemos cubrir gastos y ayudar a más personas, es una manera de obtener ingresos y a la vez demostrar a las familias y pueblo de Mazatlán lo que nosotros hacemos. El año pasado realizamos una mega rosca, se pusieron mesas aquí afuera, medía aproximadamente 8 metros de largo por 4 de ancho, a partir de eso mucha gente ha venido a procurar la rosca.

Diariamente se elabora pan dulce, pastisetas, empanadas de cajeta y pan integral. A pesar del alza a los insumos, las roscas mantienen un precio accesible; 100 pesos la rosca chica, 170 pesos la rosca mediana y 250 la rosca grande.

Por la temporada, desde el viernes 3 de enero se ha elaborado la rosca de Reyes y su preparación culminará el martes 7. La producción va de las 500 a 800 roscas, en todos los tamaños, al día.

DATOS

De 500 a 800 roscas se elaboran al día

100 pesos cuestan la rosca chica

170 pesos es el valor de la rosca mediana

250 pesos cuestan la rosca grande.

Drogadictos Anónimos, Grupo Amistad, celebra el 6 de enero con la elaboración de roscas de Día de Reyes, que venden con el objetivo de hacer sustentable el proceso de rehabilitación de sus integrantes. Fotos: Rolando Salazar I El Sol de Mazatlán

