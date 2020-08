Hipertensión, obesidad y diabetes complican el Covid-19 en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- La hipertensión, la obesidad y la diabetes son las tres enfermedades que encabezan la tabla de morbilidad (índice de personas que tienen algún padecimiento) en los casos confirmados de Covid-19 y defunciones asociadas al coronavirus en el estado de Sinaloa, en tanto que el grupo de edad con más incidencia es el de 25 a 44 años, con el 41% de los pacientes que han sido infectados.

De acuerdo a la Plataforma Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en los casos confirmados hasta el momento en el estado, 3 mil 707 pacientes presentaron problemas de hipertensión, 2 mil 987 obesidad y 2 mil 457 diabetes.

Y en el caso de los decesos registrados, mil 338 de las personas fallecidas tenían hipertensión, 683 obesidad y 904 padecían de diabetes.

El reporte muestra también que entre las unidades de salud con más rezago en la dictaminación de defunciones se encuentra el Hospital General Regional No. 1 de Culiacán, con 131 casos; el Hospital General de Zona Medicina Familiar No. 3 de Mazatlán (94), el Hospital General de Zona No. 32 de Guasave (41), el Hospital Dr. Cárdenas de la Vega (26) y la Clínica del Issste de Mazatlán (9).

De las 14 mil 695 personas contagiadas de coronavirus al 17 de agosto, 5 mil 279 han requerido hospitalización, que representan el 36% del total, 2 mil 363 fallecieron hospitalizados, 523 fueron intubados y 320 casos murieron intubados por la enfermedad.

Al 17 de agosto, en la tabla por municipio, Culiacán sigue encabezando la lista con 5 mil 393 casos confirmados y 875 decesos; en segundo lugar aparece Mazatlán con 2 mil 430 positivos y 345 defunciones, y en tercero y cuarto lugar, Guasave (2 mil 218 casos y 348 muertes) y Ahome (2 mil 164 y 548 decesos).

Estos cuatro municipios suman el 81.8% de todos los casos confirmados en la entidad, al contabilizar 12 mil 205 personas diagnosticadas.

Cabe aclarar que a la fecha antes mencionada (17 de agosto), en todo el estado había 471 defunciones sospechosas de Covid-19 pendientes por confirmar, de las cuales 163 son de la ciudad de Culiacán y 118 de Mazatlán.

En Sinaloa, 147 de las personas contagiadas con Covid-19 son mujeres embarazadas, de las cuales 45 requirieron hospitalización y 3 murieron al empezar a recibir la atención médica en alguno de los hospitales.

DEFUNCIONES y CASOS CONFIRMADOS POR MORBILIDAD

Entre otros datos de defunciones por morbilidad van EPOC de 115 sumando un total de 4.5%, mientras que de tabaquismo son 180 dando un 7%, asma 69 siendo este un 2.7%, insuficiencia renal, 160 que es un total de 1.1%, enfermedad cardiovascular son 171 del 1.2% y embarazadas 3.

De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud, de suma se han confirmado dos mil 618 casos entre 25 a 89 años de edad.













