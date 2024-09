Hechos violentos en carreteras afectan la imagen de Mazatlán, reconoce alcalde

Mazatlán, Sin.- Los hechos violentos que se han suscitado en las carreteras, tanto en la Mazatlán-Culiacán como en la Mazatlán-Durango, sí afectan a la imagen turística de Mazatlán, reconoció el alcalde Edgar González Zatarain.

El primer edil indicó que, además de las afectaciones para el sector transportista que utiliza estas rutas, también hay un impacto sobre el destino, ya que este tipo de noticias generan "mucho ruido"; sin embargo, aseguró que hay mucha vigilancia.

"Hay mucho operativo; prueba de ello es que ayer murieron tres militares en enfrentamientos (...) el gobierno está enfrentando la delincuencia, enfrentando la violencia y el resultado está; ya van seis militares fallecidos a consecuencia de los enfrentamientos. El gobierno no está de brazos cruzados, los operativos están funcionando", dijo.

Mazatlán no se paralizaAgregó que, hasta el momento, la escalada violenta no ha impactado mayormente la actividad en el puerto, aunque tampoco se está como se quisiera, pero el sector turístico se mantiene con los visitantes que están llegando del centro del país.

"Tiene, obviamente, que pegar, no es para menos, pero no ha sido tanto daño como se creía. Váyanse al frente del Acuario y van a ver los charters que siguen llegando del centro del país; no es un fin de semana largo, no son días festivos, es un fin de semana normal", mencionó.

"Se tiene el turismo para mantener con actividad sin problema la industria restaurantera y a los hoteleros. Hay actividad, no está paralizado, no como quisiéramos, pero se merma un poquito", añadió.