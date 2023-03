"Hay un cártel inmobiliario", denuncia José Alarcón al salir del Ayuntamiento

Mazatlán, Sin.- Tras poco más de cuatro meses al frente de la dirección de Vivienda y Tenencia de la Tierra, José Carlos González Alarcón fue destituido el lunes 7 de marzo por el alcalde Edgar González Zataráin, así lo confirmó el propio exfuncionario en una rueda de prensa, donde dio a conocer la existencia de un “cártel inmobiliario” en el Ayuntamiento de Mazatlán.

"El día de ayer a la 1:48 de la tarde me habla el presidente municipal por teléfono diciéndome que venía una orden de arriba que tenía que dejar la dirección de Vivienda, que venía la hija de Miguel Ángel Gutiérrez, líder de los desplazados por la violencia a sustituirme", declaró.

Se había desempeñado en el puesto desde el pasado 31 de octubre, al ser nombrado por el propio González Zatarain, ¿El motivo de su destitución? El descubrimiento y exposición de "un cártel inmobiliario" dentro del municipio.

"Yo tenía cinco meses en la dirección y hace unos tres meses yo le demostré con pruebas (al alcalde) que había un cártel inmobiliario dentro del ayuntamiento muy fuerte".

¿Cómo opera?

González Alarcón señaló que al asumir la dirección tenía la intención de detonar y regularizar la vivienda, pues es uno de los principales problemas sociales en el municipio, pero al acercarse los ciudadanos a la dependencia a solicitar el apoyo se encontró con una gran sorpresa.

Los colonos empezaron a denunciar la venta y escrituración de predios dónde salieron a relucir los nombres de Tonatiu Guerra Martínez, actual director de Bienestar Social, Roberto Terrones Cortés, exdirector de Vivienda y Tenencia de la Tierra y que hasta hace poco se desempeñaba como funcionario en la Jumapam e incluso el de Loar López, actual secretario de Presidencia.

"Viene la gente a la dirección y empieza a mostrar información increíble, venta de terrenos que no eran propiedad de ellos (funcionarios arriba mencionados) y que se les escrituraban".

Detalló que detectó un patrón en todas las denuncias, cuando un vecino acudía para tratar de solucionar el problema de irregularidad los funcionarios al recibir la documentación veían una oportunidad en esos terrenos, establecían relación con los líderes de la colonia para introducirles algunos servicios a cambio de cuotas y de paso adjudicarse unos cuantos terrenos para ellos a través de prestanombres.

Se encontró que estás eran operaciones fraudulentas como venta irregular de terrenos y falsificación de escrituras, todo con la intención de despojar de las viviendas a estas familias que llevan años, décadas viviendo ahí y solo cuentan con una posesión.

"Un funcionario de la Jumapam que era el ex director de Vivienda, Roberto Terrones, fue en una camioneta, me agarró del brazo y me sacó. A él yo le había dado mis papeles y resulta que puso a una señorita sobre mi casa y le dio escrituras", se lee en uno de los testimonios presentados.

Una persona que vende un lote que no es de él, señaló José Carlos, es fraude hacendario y hay que encausarlo a la Unidad de Investigación Financiera porque están teniendo ingresos de algo que no es y además se evaden impuestos.

Al ir descubriendo este tipo de modus operandi, el ex funcionarios comentó que lo expuso ante González Zatarain, la síndica procuradora Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, y el titular del Órgano Interno de Control, Rafael Padilla Díaz y hasta la fecha nadie ha hecho nada.

"El presidente me dijo: 'hey, en el mes de marzo sale Tonatiú Guerra y en el mes de abril sale el contralor Rafael Padilla".

El alcalde no puede decir que no sabía, añadió, pues su firma está impresa en una de esas escrituras fraudulentas; el alcalde es de conocimientos amplios, apuntó, lo que pasa es que es muy mentiroso.

"La dirección de Vivienda nada más está para hacer trueques y robar. Yo le informé a él (González Zatarain) aunque le estén dando nombramientos de buena persona".

González Alarcón consideró que todo este tipo de operaciones fraudulentas es para la extinción de predios, de ser así quiere decir que hay detrás algo mucho más grande; un "monstruo de varias cabezas".

Denuncias

Al menos cuatro denuncias ya han sido presentadas ante la Fiscalía General de la República, aseguró, y en todas salen a relucir los nombres de Tonatiu Guerra, Roberto Terrones y también figura Loar López.

José Carlos reconoció que tras estas declaraciones seguramente habrá represalias, las cuales dijo enfrentará, a la par que ayudará a los colonos de manera independiente.

Reconoció además que antes de ser funcionario municipal fue asesor de grupos vulnerables, entre ellos los desplazados por la violencia del sur del estado, causa que encabeza el Movimiento Amplio Social Sinaloense, de cuál dijo haberse deslindado hace algunos meses cuando el movimiento empezó a tomar matices políticos.

De momento las autoridades municipales no han hecho ninguna declaración al respecto, este día el alcalde Edgar González Zatarain sostuvo agenda en la capital del estado, aunque ya el día lunes adelantaba que habría un 'enroque' en una de las direcciones.

Del asunto ya está enterado el gobernador Rubén Rocha Moya y los regidores, pues en la última sesión de Cabildo abierto, celebrada hace un par de semanas, algunos colonos expusieron su caso. Sin embargo, nadie dijo nada.

La colonia Estero, Jaripillo, Bugambilias y Urías son algunas de las que se encuentran en esta situación.