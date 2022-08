Hay desinterés en usuarios de la Jumapae para pagar el servicio: Blanca García

Escuinapa, Sin.- La alcaldesa de Escuinapa, Blanca Estela García Sánchez, señaló la existencia de desinterés por parte de los ciudadanos escuinapenses en cumplir con el pago del servicio del agua potable.

La primera edil escuinapense, expuso que son pocos los usuarios de la Jumapae (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa) quienes cumplen con su pago o que se encuentran al corriente.

"No (hay respuesta), seguimos con el desinterés, la ciudadanía no ha tomado conciencia de la importancia que es el pago del suministro de agua, en las comunidades pagan 50 por mes que no son ni dos pesos por día".

Dijo que es necesario que así como la ciudadanía se preocupa por pagar algunos otros servicios del hogar, también deberían tener la conciencia de pagar el agua.

"Yo me fijo que los primeros días de cada mes la gente se apura a pagar otros servicios como lo son cablevisión e Internet, el teléfono, pero también el agua es algo indispensable, lo cual se tiene que estar pagando".

La alcaldesa pide a los ciudadanos cumplan con el pago del agua potable. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Recalcó que el cumplir con el pago, coadyuva para que la Jumapae, la cual se encuentra en crisis, pueda brindar un mejor servicio, ya que se está batallando para la reparación de los problemas que surgen, como lo fue recientemente la reparación del equipo de bombeo del acueducto Baluarte - Teacapán que tuvo un costo de más de 50 mil pesos.

"Esperamos que también la ciudadanía nos beneficie, así como estamos al pendiente de estar abasteciendo el agua, pues también que pasen a apoyarnos con su recibo mensual porque no solo es el agua, también el drenaje y estamos teniendo problemas para hacer el pago de las reparaciones que se hacen de manera constante".

Para concluir, hizo un llamado a los ciudadanos para que se responsabilicen en el pago de dicho servicio.

"Nos molestamos cuando no tenemos agua, entonces si le pediría a la ciudadanía que fuera consciente de que hay que pagar el agua" finalizó.