Hay descontento en pescadores por apoyos BienPesca

Escuinapa.- La entrega de apoyos del programa BienPesca ha generado descontento en el sector pesquero, al no otorgarse el recurso al 100% de los pescadores que fueron registrados para recibir dicho beneficio.

Aunque no se tiene una cifra exacta de los pescadores que no salieron aprobados, son éstos quienes han externado su molestia.









Todos ocupamos y no a todos nos llegó el apoyo, tenemos días esperando ese dinero y nos salen con las cuentas mochas, nada más les dieron a unos cuantos y a otros nada más nos dejaron mirando, no es justo, porque todos le estamos sufriendo ahorita Julio César López









Nos dicen que nos esperemos, que según van a llegar más apoyos, pero pues no dicen si mañana, pasado mañana o hasta el otro mes, pero por lo pronto ya nos dejaron fuera, somos muchos que estamos en las mismas, decían que este año nos iba a llegar a todos juntos, pero pues ya vemos que no fue así, no nos queda de otra más que esperar Francisco Aguilar









Ante la inconformidad por parte de los pescadores, se cuestionó a Luis Ramos Morales, secretario de la Federación de Cooperativas Pesqueras “Puerta de México Libre”, quien dijo que ya se tuvo un acercamiento con el responsable del programa, en busca que se amplíe para todos los pescadores.

Ya platicamos con el encargado de este programa, nos dice que no nos desesperemos, que va llegar para todos, es cierto que en esta remesa se quedaron muchos compañeros fuera, pero su trámite aún se encuentra en proceso, pero a todos nos va a llegar Luis Ramos Morales









PARA SABER

Todavía no se tiene una fecha definida de cuándo llegará el resto de los apoyos, pero pescadores esperan que el beneficio sea para todos.





























