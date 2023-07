Hay 5 niños en Sinaloa llamados "No deseado" al revés

Culiacán, Sin.- "No deseado", escrito al revés, es el nombre con el que se han registrado a 5 niños en el estado de Sinaloa. Esto fue confirmado por la directora del Registro Civil, Margarita Villaescusa Rojo.

En sus declaraciones, la funcionaria mencionó que los padres de los menores deben de ser conscientes respecto al nombre que le ponen a sus hijos.

"Cuando le preguntas al padre si está seguro del nombre que le va a poner, te dicen que están seguros. Entonces, como trabajadores del Registro Civil, pues vamos a lo mismo, respetar los derechos de los padres", comentó la directora.

Bullying

Para la diputada Gloria Himelda Félix Niebla es muy prejuicioso para los menores que sus padres les pongan este nombre.

La legisladora señaló que esto podría causar que los menores sean objetos de discriminación.

"Creo que es muy cruel esa parte de que no pueden decidir, imagínate: No deseado, que te digan así es como que te digan que no querías que naciera", expresó.

Félix Niebla denotó que también es responsabilidad del Registro Civil conciliar con los padres para evitar que pongan nombres a sus hijos que les puedan causar daños.

Nombres prohibidos

Algunos nombres que no están permitidos registrar en el estado de Sinaloa son: