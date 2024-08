Hasta un 70% de la obra pública se ejecuta por licitación, asegura alcalde de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -La ejecución de obra pública en el municipio es hasta un 70 por ciento bajo la modalidad de licitación pública y un 30 por ciento por adjudicación directa, asegura el alcalde Edgar González Zatarain.

Esto, respecto al comunicado que emitió el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, donde se señala que la comuna en el primer trimestre del 2024 designó 103.9 millones de pesos en adquisiciones, contratación de servicios, arrendamiento y obra pública por adjudicación directa, privilegiando esta modalidad por encima de la licitación pública, donde se destinó 70.3 millones de pesos.

El primer edil explicó que esto se debe a que en los primeros meses del año se arranca con las obras que no necesitan una licitación, ya que este proceso es tardado y lleva de 45 a 60 días, por lo que en el segundo trimestre del año ya se verá reflejado el monto de las obras que se contratan por licitación pública.

"El primer trimestre tienes que arrancar con las obras que todavía no licitadas porque son 45 días 60 días de licitación, conforme van saliendo las licitaciones, es como va repuntando, te va a repuntar mucho en el primer trimestre la adjudicación directa. Para no entretener el tema de obra, todos los que son obras pequeñas, que no van a licitación, había que echarlas a andar por el tema del drenaje y no son licitaciones porque no pasan de los montos", explicó.

Señaló que al iniciar el segundo semestre del año la suma total por licitación (solo en obra pública) es de 197 millones de pesos y de adjudicación directa solamente 84 millones de pesos.

Añadió que contrario a las administraciones pasadas en su gestión se ha cambiado la dinámica de contratación, ya que antes solamente se licitaba el 30 por ciento de la obra y adjudicaba el 70 por ciento.

Obra sin licitar

De acuerdo al Observatorio Ciudadano de Mazatlán:

Durante el primer trimestre del 2024 la comuna designó 103.9 mdp en adquisiciones, contratación de servicios, arrendamiento y obra pública por adjudicación directa y solo 70.3 mdp por licitación pública.

De acuerdo al Ayuntamiento:

Al 2 de agosto del 2024 se han gastado 197 mdp por modalidad de licitación pública y solo 84 mdp por adjudicación directa, aunque esta cifra solo tiene que ver con la ejecución de obra pública, es decir, no se contemplan otras adquisiciones, contratación de servicios o arrendamientos.