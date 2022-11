Hasta que Fiscalía lo ordene se le quitara el fuero a “El Químico”: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- Esta mañana, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró que si llega el momento en el cual la Fiscalía General del Estado pida el desafuero del secretario de Turismo y exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo "El Químico" Benítez Torres, este será otorgado.

"Ningún funcionario que esté bajo mi disposición, que cometa delito y que lo empiecen a investigar y que tenga que acudir a la justicia sin fuero, ninguno va a estar en la administración en su momento", comentó.

Cuidando la imagen

El gobernador señaló que no iría en contra de los ideales de la cuarta transformación, los cuales desaprueban el fuero.

"Estamos en contra del fuero, me vería muy mal yo obrando en sentido contrario", dijo.

Destacó que hay que esperar a que el órgano procurador de justicia solicite el desafuero.

"En ese momento les encargó que me critiquen, no que me aplaudan, que reconozcan que se hace en congruencia de lo que debemos hacer. Ahorita no, vamos a darle seguimiento a esto", expresó.

Por último, Rocha Moya comento que será el juez quien resuelva la calificación de corrupto contra "El Químico".

"En ese momento se sabe, mientras tanto hay presunción de inocencia. Yo lo que hago es buscar que el gobierno del estado, cómo el de los municipios funcione, en lo que pueda ayudar ayudo" argumento.