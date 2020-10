Hasta próximo año, casas para desplazados

Mazatlán, Sin.- A pesar de que se tiene un presupuesto de 40 millones de pesos para atender el tema de los desplazados en el estado, la situación no cambia para las familias que dejaron sus hogares en la zona serrana para emigrar a Mazatlán y Culiacán en busca de una mejor condición de vida.

El proyecto para otorgarles una vivienda o un terreno está detenido y será hasta el próximo año cuando se haga realidad.

Local Desplazados de Villa Unión exigen terrenos para construir

Según cifras de la Secretaría de Desarrollo Social, hasta el momento tienen el registro de mil 975 familias que por diversos motivos han decidido dejar sus hogares para trasladarse a otro lugar. La mayoría son originarios de la zona sur del estado como la zona serrana de El Rosario y Concordia, mientras que el resto son de Badiraguato, Sinaloa de Leyva, Choix y El Fuerte.

En Mazatlán, será hasta que terminen las casas y el tinaco de agua con capacidad de mil 500 metros cúbicos cuando el gobierno municipal introducirá las redes de agua, drenaje y electrificación al fraccionamiento progresivo para familias de desplazados, pero se prevé que esto sea hasta el próximo año por cuestiones de licitación y tiempo de obra, señaló el director de Bienestar y Desarrollo Social, Tonatiuh Guerra Martínez.

Dijo que mientras no se tenga el esquema de construcción de las casas y el proyecto para conocer los cuadrantes, la calle y dónde van las tomas, no se puede hablar de costos ni de recursos a ejercer, así que el Ayuntamiento de Mazatlán no sabe todavía la inversión que aplicará en la introducción de redes.

.Foto:Cortesía│ Movimiento Amplio Social Sinaloense

Puedes leer: Dan largas a construcción de viviendas para desplazados

“Eso no sale este año, definitivamente de todo eso que traen no se termina, por cuestión de licitación, se tienen que terminar las casas, si las casas duran alrededor de 60 días, se inició la limpieza de los terrenos y de las plataformas y de los cuadrantes, pongamos que se tardan 60 días, acabarían el 31 de diciembre más o menos”, expresó.

El proyecto anunciado incluye un fraccionamiento progresivo de 356 viviendas, de las cuales se planea construir 44 este año con recursos aprobados por el Congreso del Estado por el orden de los 10 millones de pesos y que se tienen que ejercer antes del 15 de diciembre.

Sin embargo, para llevar a cabo estas acciones de vivienda, antes se requiere construir un tinaco con capacidad para mil 500 metros cúbicos de agua, ya que las colonias aleñadas en esa zona de la ciudad sufren de problemas de desabasto de agua.

Foto: Cortesía:│MAS

El tinaco tiene un costo de alrededor de 15 millones de pesos que serían cubiertos con recursos del Fondo de Infraestructura Social, dinero que se puede ejercer hasta el 15 de enero.

“Desconozco cuál va a hacer el esquema de construcción de las casas, nosotros lo que ocupamos es que nos pasen ya el proyecto, porque una cosa es que tengas el terreno desmontado, pero necesitamos la lotificación de calles, ya que esté el proyecto y que nos den el levantamiento de la calle a donde hay que meter los servicios de drenaje, agua potable y electrificación, pero mientras no tengamos eso, no tenemos el costo de la obra”, apuntó.

Indicó que el Ayuntamiento de Mazatlán sí tiene contemplado apoyar con la introducción de los servicios de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica, pero esto se hará después de que se construyan las casas y el tinaco de agua, pues ese fue el acuerdo con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social y de Vivienda del gobierno estatal.

Foto: Cortesía:│MAS

“Lo primero es tener el tanque, después hay que tener definidas la ubicación de las casas para de ahí sacar las redes, primero se hace la plataforma, luego se hacen las casas, luego las redes, no podemos hacer las redes porque no sabemos cómo van a quedar las casas, ya cuando tengamos eso, vamos hablar de costos, ahorita no podemos hablar de costos, no sabemos ni cuánto es”, concluyó.

En Choix se cuentan con 100 lotes y en el caso de la zona centro-norte, tienen alrededor de 200 lotes.













Lee más aquí ⬇

Local Iniciarán construcción de viviendas para desplazados Local Desplazados de la sierra se manifiestan en Mazatlán