Hasta este momento no se contempla aumento en el Predial: Morena

Culiacán, Sin.- Nuevos alcaldes están solicitando que se actualice el Impuesto del Predial, ya que en la legislatura pasada no hubo aumentos, admitió el diputado Jesús Ibarra, adelantando que el aumento de impuestos va en contra de la Cuarta Transformación.

El Presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso del estado precisó que siempre actuará conforme a la Ley hacendaria como es en este caso.

Recordó que, en la legislatura pasada, no hubo aumentos y eso hay que entenderlo porque es lo que dice la ley. En el 2019, en el decreto que establecen los valores unitarios del suelo y las construcciones y se acogió al transitorio número dos, mientras en el 2020 el importe del impuesto predial de predios urbanos con o sin construcción lo tazaron a 2.5 por ciento, lo mismo pasó para el 2021, agregó.

“Lo importante aquí es lo que establece la Ley Municipal de Hacienda Municipal, en su artículo 36, que establecer que los límites inferior y superior de los rangos contenidos en la misma y en las cuotas fijas se actualizarán aplicando el factor que resulte dividido al índice nacional de precios al consumidor publicado el diario oficial de la federación en el último año que se actualiza”, explicó.

Eso es, añadió, lo que establece la ley, entonces, en el Congreso se tendrá que analizar, que discutir porque le compete a todos los diputados.

“Vamos a analizarlo, solo pedimos un poquito de tiempo porque hay comentarios de ciertos alcaldes sobre que tiene que actualizarse el predial, por eso es importante considerar lo que diga todo mundo, porque lo más importante es lo que diga la gente”, señaló.

Aclaró que, todos los municipios están mandan las actualizaciones de las tablas catastrales y que el tiempo concluye hasta diciembre cuando se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del estado de Sinaloa 2022.Dijo que como presidente de la Comisión de Hacienda estará dispuesto a escuchar los planteamientos de los 18 alcaldes, pero les advirtió que no se incrementaran los impuestos.

“Tenemos que entender que las actualizaciones van en contra de la Cuarta transformación, nosotros no vamos a incrementar impuestos, no vamos a subir cuotas, lo único que se hace es conforme a la inflación, que es lo mismo que se hace con el tema de los salarios, porque si no el dinero va perdiendo su valor”, aclaró.

Finalmente, señaló que se debe de recaudar más recursos para que llegue el Paripas para que se puedan cubrir las necesidades de la gente que menos tiene.









