Culiacán, Sin.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, podría estar varios días en Sinaloa.

Aunque ya sostuvo una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya esta mañana, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gerardo Mérida Sánchez, informó que estaba planeada una reunión entre él y García Harfuch, así como con funcionarios de la Fiscalía de Sinaloa.

“El trabajo que van a hacer lo están haciendo primeramente todo el planeamiento con las fuerzas que van a intervenir de primera mano. Es decir, la fuerza principal. En lo personal no hemos tenido reunión con él, vamos a tenerla más tarde o mañana para poder cerrar todo el compromiso que trae con los diferentes organismos del estado”, mencionó.

Finalmente, Mérida Sánchez calificó la visita de Harfuch a Sinaloa como de apoyo, y descartó que sea por falta de resultados de las autoridades de seguridad estatales.

“Más que nada es una cuestión de apoyo en general, no es que no se tenga la estrategia, no es que no estemos avanzado, simplemente que se tienen que detallar puntos. Generadores de violencia como personajes son varios, probablemente ellos tengan una mejor estructura, una mejor tecnología para poder trabajar, y lo que se requiere es eso”, dijo.