Hace falta orden, no “grilla”, para sacar adelante el proyecto de La Tirolesa en El Faro

Mazatlán, Sin.- Ante la polémica que ha generado el proyecto de la tirolesa, ubicada en el Faro de Mazatlán y en el cerro del Vigía, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) hace un llamado a la ciudadanía en general para dejar de creer en las interpretaciones sociales sobre el uso y manejo del cerro del Crestón.

El director general de la Asipona Mazatlán, almirante Mariel Aquileo Ancona Infanzón, asegura que la tarea de haber tomado las riendas del Faro nunca fue con la finalidad de heredar a la iniciativa privada el control total del cerro, interpretación que ha sido comentada por diversos grupos sociales en el puerto.

También puedes leer: Protestan por tercera vez en defensa del cerro del Crestón

Habla de poner orden en el Faro, buscar la certificación del puente de cristal y que cumpla con todos los requisitos de seguridad para que se pueda usar nuevamente.

— ¿El Patronato Parque Natural Faro Mazatlán ya hizo la entrega oficial?

"Hasta el día de hoy las señoras no me han entregado nada, yo para recibirles tendría que tener un documento de que ellas tenían algo ahí, y hasta ahorita no hay nada, por lo menos no me lo han enseñado, ellas se llevaron todo lo que había en el Faro, herramientas, binoculares, motos, camioneta y otras casas".

— ¿Cuándo empezó el conflicto con el patronato?

"Recibí la solicitud de parte del empresario Amado Guzmán Reynaud para la tirolesa, y en 2023 yo lo platiqué con las señoras, empezaron a decir que no querían la tirolesa, inclusive yo les dije que en esa área no podía haber una Institución de Asistencia Privada, no les pareció y empezó el problema".

Asipona llama a desmentir interpretaciones sobre el cerro del Crestón en Mazatlán. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

— ¿Cuánto personal se ha contratado para la operación del Faro?

"Nos vamos a hacer cargo de todo lo del Faro, mantenimiento, seguridad. Ahorita hemos contratado para el área operativa como a 12 personas, pero van a ser un total de 21, la Administración está a cargo de la gente que ya tenemos en Asipona".

— Una de las dudas que ha surgido en los mazatlecos es la posible privatización del Faro, ¿eso es real?

“El Faro no se va a privatizar nunca, lo único que estamos haciendo es poner orden, ¿qué vamos a hacer?, vamos a hacer que el puente de cristal sea certificado, que se vea que cumple con todos los requisitos de seguridad y en cuanto se pueda usar, se podrá usar; se llevaron todo (Patronato) lo que había en el Faro, se llevaron herramientas, las motos, la camioneta, se llevaron todo”.

— Los colectivos en defensa del Faro ahora piden declararlo monumento histórico, ¿eso es posible?

"No, lo que sí se puede hacer es una Área Natural Protegida, se cierra y nadie sube, solo vamos a ver y eso tampoco les va a gustar".

— ¿Ya están listos para el verano?

"Ya estamos listos, ya mandamos comprar la hidratación para que esté ahí para quienes gusten comprar, ya están los paramédicos y les estamos comprando todo el equipo necesario. La gente puede subir sin costo alguno, solo pagarán si quieren comprar agua y 10 pesos por uso de los baños, yo tenía la idea de no cobrar, pero si los dejamos abiertos los van a despedazar".

— ¿Fue cesión de derechos para la construcción de la tirolesa?

"Sí, no son dueños de la tierra, ésta sigue perteneciendo al Gobierno federal a través de la Asipona, pero ellos para darle la seguridad jurídica que se necesita se les da una cesión parcial de derechos para lo cual ellos tienen que cumplir con una serie de requisitos, entre ellos tenerlo bonito, hacer las inversiones necesarias para que ese lugar funcione bien, tener sus seguros y muchas cosas más".

Asipona llama a desmentir interpretaciones sobre el cerro del Crestón en Mazatlán. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

— ¿Se cumplió con todos los permisos y estudios?

"La construcción de la tirolesa cumple con todos los requisitos y permisos, entre ellos los Estudios de Impacto Ambiental, permisos de la Dirección General de Puertos y todo lo que se necesita. Los ambientalistas nos mandaron a la Profepa, Semarnat, incluso tuvimos algunas demandas que ganamos".

— ¿Cuál es la superficie concesionada a Red Petroil?

"La tirolesa solo tiene 66 metros cuadrados, toda esa cesión tiene un costo de 87 mil pesos anuales, sin embargo, dentro del contrato viene que nos tienen que pagar el 5 por ciento de todos sus ingresos brutos, lo cual sería alrededor del 10 por ciento de sus ganancias netas, y tienen que cumplir con mantener alrededor de 300 metros, pero aparte nos tienen que apoyar en la conservación del Faro, independiente de que nosotros vamos a tener un presupuesto para hacerlo mejor".

— ¿Afectará la tirolesa al puente de cristal?

"También es mentira, estoy esperando los resultados de un nuevo estudio para una certificación estructural donde se tomaron muestras de mecánica de suelo, para que me digan que está perfectamente bien y se pueda reabrir nuevamente".

— ¿Le han salido algunos dueños al Faro?

"Parte de tenerlo dentro del recinto portuario es precisamente para salvaguardarlo, porque hay gente que dice que es dueña de las escaleras, otras de las faldas del cerro y querían hacer un edificio, otra que era dueña de la parte de enfrente".

— ¿El cerro está en riesgo por la tirolesa?

"Todo mundo habla, pero nadie ha mandado hacer un estudio, no se va a desgajar el cerro, porque si no cuando hicieron las escaleras se hubieran desbaratado, si lo agarraron todo completo es como una cicatriz y también se hizo el puente de cristal en 2018, en ese momento por qué nadie dijo nada, entonces cuál es el otro interés que tienen".

También puedes leer: Llegará caso cerro del Crestón a la ‘mañanera’

— ¿Se habla de corrupción y daños ecológicos?

"Hicimos las cosas bien, yo duré muchos años en la Marina y a nosotros nos enseñaron a hacer las cosas conforme al librito, tratamos de hacer las cosas bien. Los defensores del cerro dicen muchas cosas, pero yo nunca he visto un programa de reforestación o mantenimiento ecológico, nunca, entonces que me digan qué es lo que quieren".

Asipona llama a desmentir interpretaciones sobre el cerro del Crestón en Mazatlán. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

— ¿Se reforestará el cerro?

"Le vamos a dar mantenimiento, reforestación, estamos viendo con alguien que sea especialista, porque no cualquiera puede hacerlo, porque tiene que poner plantas endémicas, los animalitos, y muchas cosas técnicas".

— ¿Estará lista la tirolesa para la fecha anunciada?

"La tirolesa quedará lista en julio, máximo principios de agosto, ya se están haciendo pruebas de operación de manera segura, incluso tiene todos los certificados de una empresa de Estados Unidos, esto va a ser un gran atractivo y atraerá a muchos turistas".

— ¿Se tienen proyectos futuros para esa área?

"Tenemos algunos proyectos de mejoramiento, como hacer las escolleras, luego se arreglará la calle que va al Faro también, pero será por partes".