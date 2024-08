Habrá reconocimiento y apoyo económico para la para atleta Rosa María Guerrero

Mazatlán, Sin. -La para-atleta Rosa María Guerrero Cázares también será reconocida y recibirá un apoyo económico por parte del gobierno municipal, aseguró el alcalde Edgar González Zatarain.

La mazatleca se acaba de colgar la medalla de bronce en lanzamiento de disco los Juegos Paralímpicos de París 2024.

También puedes leer: Comienza el camino: Rosa María Guerrero está lista para debutar en París 2024

Esta es la segunda medalla paralímpica en la carrera de Guerrero Cázares, quien debutó en Tokio 2020+1, donde también obtuvo la presea de bronce; la primera medalla para el deporte mazatleco en este evento deportivo multidisciplinario.

"Le vamos a dar su buen recibimiento y su buen apoyo en la medida que nos permite el presupuesto porque también ya estamos en la última recta, pero si la vamos a recibir y le vamos a dar un apoyo y le vamos a dar un reconocimiento", aseguró González Zatarain.

Agregó que se reunirá con los regidores para definir la cantidad.

Poco reconocimiento

El primer edil señaló que los para atletas socialmente no tienen el mismo impulso que los deportistas convencionales, incluso en las justas deportivas la gente ya no le da seguimiento cuando se llega a la etapa del deporte adaptado.

"No tiene por qué demeritar, es una para atleta, yo creo que su gran esfuerzo vale la pena ser reconocido, es digno de mencionarlo socialmente no tiene el impulso que debiera tener, mucha gente ya no le da el seguimiento al tema de las justas deportivas cuando ya entra la etapa de paralímpicos", dijo.

Añadió que Mazatlán el semillero de buenos deportistas no solamente convencionales, también para atletas, que se han traído primeros lugares a nivel estatal y segundo lugares a nivel nacional.

Para saber

Recientemente, el Ayuntamiento reconoció al boxeador Marco Verde Álvarez, por haber logrado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos en la categoría 71 kilogramos.

Además del recibimiento y reconocimiento público, el Ayuntamiento le otorgó un apoyo de 250 mil pesos y 100 mil pesos a su entrenador Radamés Hernández. Con esta hazaña, el joven pugilista se convirtió en el primer deportista mazatleco convencional en ganar una medalla olímpica.