Habrá multas más severas para maltrato animal y criaderos

Mazatlán, Sin.- A principios de octubre podría aprobarse el nuevo Reglamento para la Protección Animal del municipio de Mazatlán, que incluye un aumento en las multas para maltrato animal y criaderos de animales clandestinos de 868 pesos hasta 26 mil 064 pesos, equivalentes de 10 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La directora de Ecología y Medio Ambiente, Lourdes Sanjuan Gallardo, informó que las sanciones establecidas en el actual reglamento para este tipo de infracciones son irrisorias, ya que oscilan entre los 10 y 25 UMAS, con valor a 86.88 pesos por unidad.

Local Se deslinda Ecología de supuesto secuestro de perros

Indicó que el 18% del total de las denuncias que se reportan a Ecología tienen que ver con maltrato animal, y que tan solo en el mes de julio y agosto se recibieron 130 quejas.

“La mayor parte es por la tenencia irresponsable de los dueños, es la que ocupa el primer lugar, y hay otro tipo de denuncias donde hay violencia que es un poquito menos y el asunto de la higiene, tanto de las casas como del animal, es un 7% de casas que tienen en situaciones precarias, que no limpian sus heces fecales”, expresó.

Aclaro que el nuevo Reglamento para la Protección Animal define como “criadero” los lugares donde existan más de tres animales de la misma especie, donde predomine la hembra y que el objetivo sea la venta de ejemplares, los cuales deberán de cumplir con los requisitos como establecimiento.

Lourdes Sanjuan Gallardo, directora de Ecología y Medio Ambiente. Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán

Entre los requisitos, en encuentran: licencia de funcionamiento municipal vigente, instalaciones adecuadas para un correcto cuidado de los animales, mantenimiento y protección contra las inclemencias del tiempo, cumplir las normas de seguridad y aprobación de Ecología.

Sanjuan Gallardo dijo que quien tenga un criadero deberá de registrarse y acatar los procedimientos, ya que las cruces de animales tienen que estar controlados.

Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa

“Tenemos problemas de perritos con problemas muy serios de dermatitis que nacen con un problema en la piel y parecen que están quemaditos y no es así, al menos hemos visto 2 casos, y los veterinarios nos dicen que se originan por las cruzas muy cercanas entre mamás, hijos, nietas y abuelos, repetidas, sí es una buena técnica para mantener ciertas características de la raza, pero se vuelve un problema cuando hay características negativas y se repiten en algunas de las camadas”, apuntó.

Y lo grave es que este tipo de animales son abandonados en las calles.

Lee también: Niños y adolescentes, actores de crueldad animal: Activista

Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa

Otro problema es que hay mucho perro Pitbull en situación de abandono, con graves niveles de desnutrición y deshidratación, provocados por los criaderos clandestinos, y que representan no solo un problema de salud, sino también que se trata de una raza muy agresiva por el estado en que se encuentran.

Refirió que los criaderos clandestinos más comunes son los de raza Pitbull y Husky.

“Yo sé que las multas no resuelven todo el problema, nos tenemos que ir a la educación y a la esterilización, pero tú no puedes tener en tu casa un criadero de perros, hemos tenido mucho problema con el Pitbull y empezamos a tener problemas con el Husky, si empiezas a reproducirlos como negocio, está prohibido, tú no puedes ser un criador de perros y tenerlos en las casas”, concluyó.

Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa

















Lee más aquí ⬇

Local Imparable, generación de basura en el Bonfil

Local Supervisará CNDH cárceles de Sinaloa

Local Violan ribereños la veda en altamar