Habitantes de El Rosario denuncian que les roban hasta la ropa

El Rosario, Sin.- Los robos en casas habitación están imparables en la colonia Ruben Jaramillo de este municipio, en donde los habitantes denunciaron no aguantar más a "los ratas", haciendo referencia a los ladrones que tienen acechada a todo el asentamiento.

Los vecinos comentaron que ya tienen varios meses sufriendo de robos en sus hogares, en donde hasta las prendas de ropa y utensilios de cocina se les pierden.

"Ya no aguantamos a los ratas, se roban hasta la ropa, no podemos dejar un trapo colgados en los tendederos porque para otro día ya no lo encontramos", expresó Esmeralda Carrillo, vecina del lugar.

"Hasta las cazuelas y aceite para la comida se han robado, son cosas que no valen mucho, pero solamente lo hacen para ir a venderlos y sacar para el vicio, porque quienes andan robando son gente adicta y que no le gusta trabajar", dijo Alejandro Medina, uno de los afectados.

Asimismo, comentó que la presencia de elementos de la policía municipal es prácticamente nula en esta colonia, lo cual genera que se tenga mayor número de robos.

Para acá es muy raro que se vea pasar la patrulla, casi nunca viene, por eso es que andan mas sueltos los ratasVecino de la colonia

Ante tal situación, se cuestionó a Abdón Caravantes Hernández, director de Seguridad Pública en el municipio, quien dijo que recientemente no se tiene registro de denuncia de robo por parte de vecinos de dicha colonia.

Director de Seguridad Pública asegura que no hay denuncias formales. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Aquí en Seguridad Pública no se tiene reporte o denuncia alguna, ese es el principal problema que tenemos, que la gente no viene a denunciar cuando son víctimas de algún delito, en este caso de robos, eso es lo que pasa".

Para concluir, agregó que a pesar de no tenerse una denuncia formal, se va trabajar en dicha colonia y se van a incrementar los rondines policiales, que son una de las peticiones que hacen los ciudadanos, además de hacerles la invitación para que interpongan las denuncias correspondientes.

¿Y LAS DENUNCIAS?

Abdón Caravantes Hernández, director de Seguridad Pública en el municipio, dijo que recientemente no se tiene registro de denuncia de robo por parte de vecinos de dicha colonia.

















